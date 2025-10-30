Ціни на брухт алюмінію — скільки можна заробити на 1 кілограмі металу у 2025

Брухт металів. Фото: кадр із відео

В оселях українців можна відшукати багато металевих виробів, аби здати на повторне перероблювання. Продаж брухту приносить непогані прибутки, особливо якщо зосередитися на кольорових металах, як мідь, латунь чи алюміній.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на брухт алюмінію в Україні та де його знайти в домашніх умовах.

Скільки коштує брухт алюмінію

Це поширений матеріал, який доволі легко відшукати навіть вдома. Однак ціни на алюміній поступаються вартості міді чи латуні попри значну затребуваність. Українцям рекомендують накопичувати металеві конструкції та вироби влітку, коли ринок традиційно більш наповнений, а продавати — взимку. Тоді ціни мають тенденцію до зростання.

Ми промоніторили сайти компаній, які приймають алюміній, та дізналися актуальну вартість брухту станом на кінець жовтня 2025 року. Залежно від регіону підприємства платять клієнтам такі суми за кілограм металу (в середньому):

Київська область — 50 грн;

Запорізька область — 65 грн;

Вінницька область — 53 грн;

Львівська область — 59 грн;

Дніпропетровська область — 62 грн;

Одеська область — 55 грн;

Сумська область — 51 грн;

Харківська область — 60 грн.

Ціни на брухт алюмінію в Україні. Фото: скриншот

Де знайти брухт алюмінію

Спочатку треба здійснити ревізію вдома, оскільки кольоровий метал міститься у багатьох побутових приладах, посуді, деталях інтер’єру тощо. Можна здати на повторне перероблювання старі каструлі, сковорідки, компоненти від велосипедів, непрацюючу техніку, віконні рами, жалюзі та багато іншого.

Також брухт "лежить без діла" на закинутих будівельних майданчиках. Йдеться про обрізки після виготовлення конструкцій, дроти, залишки після демонтажу. На СТО можна відшукати деталі двигунів, корпуси, диски.

Загалом алюміній характеризується легкістю обробки та піддатливістю до переплавлення без втрати якості. Його скуповують для повторного використання в різних галузях — машинобудуванні, електротехніці, будівництві тощо.

