Цены на лом алюминия — сколько можно заработать на 1 килограмме металла в 2025

В домах украинцев можно найти много металлических изделий, дабы сдать на повторную переработку. Продажа лома приносит неплохую прибыль, особенно если сосредоточиться на цветных металлах, как медь, латунь или алюминий.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом алюминия в Украине и где его найти в домашних условиях.

Сколько стоит лом алюминия

Это распространенный материал, который довольно легко отыскать даже дома. Однако цены на алюминий уступают стоимости меди или латуни, несмотря на значительную востребованность. Украинцам рекомендуют накапливать металлические конструкции и изделия летом, когда рынок традиционно более наполнен, а продавать — зимой. Тогда цены имеют тенденцию к росту.

Мы промониторили сайты компаний, принимающих алюминий, и узнали актуальную стоимость лома по состоянию на конец октября 2025 года. В зависимости от региона, предприятия платят клиентам такие суммы за килограмм металла (в среднем):

Киевская область — 50 грн;

Запорожская область — 65 грн;

Винницкая область — 53 грн;

Львовская область — 59 грн;

Днепропетровская область — 62 грн;

Одесская область — 55 грн;

Сумская область — 51 грн;

Харьковская область — 60 грн.

Цены на лом алюминия в Украине. Фото: скриншот

Где найти лом алюминия

Сначала надо провести ревизию дома, поскольку цветной металл содержится во многих бытовых приборах, посуде, деталях интерьера и тому подобное. Можно сдать на повторную переработку старые кастрюли, сковородки, компоненты от велосипедов, неработающую технику, оконные рамы, жалюзи и многое другое.

Также лом "лежит без дела" на заброшенных строительных площадках. Речь идет об обрезках после изготовления конструкций, проводах, остатках после демонтажа. На СТО можно отыскать детали двигателей, корпуса, диски.

В целом алюминий характеризуется легкостью обработки и податливостью к переплавке без потери качества. Его скупают для повторного использования в различных отраслях — машиностроении, электротехнике, строительстве и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мировые цены на золото резко упали во второй половине октября 2025 года. Стоимость драгоценного металла в банках и ломбардах Украины, очевидно, снизилась, однако впоследствии показатели восстановились.

Также мы писали, сколько украинцам платят за лом меди осенью 2025 года и почему этот цветной металл настолько популярен. Медь используют во многих отраслях, поэтому она широко востребована.