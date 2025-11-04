Продажа лома в Украине — какие цветные и черные металлы можно найти дома

Изделия из металла. Фото: Unsplash

Многие украинцы занимаются продажей чермета и цветных металлов. Пункты приема дают немаленькие суммы за востребованное сырье, в частности медь, латунь, алюминий и т.д. Железо и чугун стоят дешевле, однако их легко найти в домашних условиях и накопить большие объемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом металлов украинцы могут найти дома и продать на повторную переработку.

Что сдать на лом в 2025 году

Дома в украинцев лежит немало изделий и металлических конструкций, которые выгодно продать на лом. Надо лишь проверить места, где могут храниться старые вещи, например, чердак, подвал, сарай, дачу и т.д. Лучше обращать внимание на цветные металлы, поскольку они дороже чермета, однако их объемы сильно ограничены.

Пункты приема покупают в 2025 году:

медь — старые проводки и кабели, двигатели транспортных средств, компоненты бытовой техники (холодильника, бойлера, телевизора, стиральной машины);

алюминий — кастрюли, рамы окон, велосипеды, корпуса компьютеров, определенные детали автомобилей;

латунь — сантехнические изделия, краны, дверные ручки, старые часы, замковые механизмы;

нержавеющую сталь — некоторая посуда, раковины, бытовая техника (после разбора);

свинец — старые аккумуляторы, кабельные оболочки;

чермет (сталь, железо и чугун) — радиаторы, старые трубы, инструменты для дома, мебель, компоненты авто и многое другое.

Цены варьируются в зависимости от металла и места продажи. Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо заранее разделить черный и цветной лом, очистить его от грязи и примесей. Не помешает изначально накопить достаточный объем, поскольку за большие партии обычно платят больше, чем за несколько килограммов.

Какие изделия не принимают на лом

Некоторые металлические конструкции продать на повторную переработку не получится, поскольку их запрещено сдавать априори. Это правило распространяется на взрывчатые предметы и боеприпасы, закрытые емкости или радиаторы с неизвестным веществом внутри, герметичные цистерны, любые вещи с повышенным радиационным уровнем.

Также продать не получится объекты коммунальной собственности, такие как канализационные люки, железнодорожные рельсы, исторические/культурные ценности, вещи частной собственности. Например, на автомобиль придется предоставить права собственности, иначе предприятие может отказать в покупке лома.

