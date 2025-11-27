Пралки, плити та холодильники — чи можна здати на брухт та що ціниться найбільше

Люди везуть брухт. Фото: УНІАН

Старі плити, пральні та посудомийні машини рано чи пізно потребують заміни. Багато людей просто викидає їх на звалище, але є і "більш вигідний" варіант. Дехто здає їх на брухт, щоб отримати додатковий дохід. Однак важливо правильно підготувати техніку перед здачею.

Про те, чи приймають стару побутову техніку на брухт та як її правильно підготувати перед здачею, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як підготувати побутову техніку до здачі на брухт

Перед тим як почати підготовку, обов’язково від’єднайте прилади від електрики та перекрийте газ і воду. Це захистить від ураження електричним струмом та інших травм. Після цього потрібно видалити:

пластикові деталі;

дерев’яні частини;

інші неметалеві конструкції — ручки, дверцята, декоративні елементи.

Навіть якщо пральна чи посудомийна машина не використовувалася, всередині може залишатися вода. Перед здачею обов’язково злийте її — запустивши порожній цикл або вручну за допомогою відра, ганчірок та інших засобів.

Які метали містяться в побутовій техніці

Як правило, в старій побутовій техніці можна знайти такі метали:

Сталь — масивні корпуси та деталі у плитах, холодильниках та пральних машинах. Алюміній — рамки, ручки та інші декоративні частини в посудомийках та холодильниках. Мідь — проводка, двигуни, трубки. Вона високо цінується через високу електропровідність. Латунь — це сплав міді та цинку. З неї, як правило, виготовляють змішувачі, вентилі та з’єднувачі.

Після видалення неметалевих деталей і зливу води можна обрізати кабель живлення. Мідь всередині шнура має високу цінність і збільшує суму, яку ви отримаєте. Якщо можливо, зніміть ізоляцію — це додатково підвищить його вартість.

Раніше ми писали, що багато українців здають брухт. При цьому не всі знають про сезонні коливання цін: у певні періоди року брухт коштує дорожче, що дозволяє заробити більше.

Також ми розповідали, що особливо вигідно продавати на брухт кольорові метали. У 2025 році найбільший попит на мідь — її охоче приймають у більшості пунктів, а ціна за кілограм залишається високою.