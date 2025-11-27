Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гроші за стару техніку — за чим полюють пункти прийму брухту

Гроші за стару техніку — за чим полюють пункти прийму брухту

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 15:05
Пралки, плити та холодильники — чи можна здати на брухт та що ціниться найбільше
Люди везуть брухт. Фото: УНІАН

Старі плити, пральні та посудомийні машини рано чи пізно потребують заміни. Багато людей просто викидає їх на звалище, але є і "більш вигідний" варіант. Дехто здає їх на брухт, щоб отримати додатковий дохід. Однак важливо правильно підготувати техніку перед здачею.

Про те, чи приймають стару побутову техніку на брухт та як її правильно підготувати перед здачею, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як підготувати побутову техніку до здачі на брухт

Перед тим як почати підготовку, обов’язково від’єднайте прилади від електрики та перекрийте газ і воду. Це захистить від ураження електричним струмом та інших травм. Після цього потрібно видалити: 

  • пластикові деталі; 
  • дерев’яні частини;
  • інші неметалеві конструкції — ручки, дверцята, декоративні елементи.

Навіть якщо пральна чи посудомийна машина не використовувалася, всередині може залишатися вода. Перед здачею обов’язково злийте її — запустивши порожній цикл або вручну за допомогою відра, ганчірок та інших засобів.

Які метали містяться в побутовій техніці

Як правило, в старій побутовій техніці можна знайти такі метали:

  1. Сталь — масивні корпуси та деталі у плитах, холодильниках та пральних машинах.
  2. Алюміній — рамки, ручки та інші декоративні частини в посудомийках та холодильниках.
  3. Мідь — проводка, двигуни, трубки. Вона високо цінується через високу електропровідність.
  4. Латунь — це сплав міді та цинку. З неї, як правило, виготовляють змішувачі, вентилі та з’єднувачі.

Після видалення неметалевих деталей і зливу води можна обрізати кабель живлення. Мідь всередині шнура має високу цінність і збільшує суму, яку ви отримаєте. Якщо можливо, зніміть ізоляцію — це додатково підвищить його вартість.

Раніше ми писали, що багато українців здають брухт. При цьому не всі знають про сезонні коливання цін: у певні періоди року брухт коштує дорожче, що дозволяє заробити більше.

Також ми розповідали, що особливо вигідно продавати на брухт кольорові метали. У 2025 році найбільший попит на мідь — її охоче приймають у більшості пунктів, а ціна за кілограм залишається високою.

гроші вторсировина метал металобрухт побутова техніка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації