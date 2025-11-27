Видео
Видео

Деньги за старую технику — за чем охотятся пункты приема лома

Деньги за старую технику — за чем охотятся пункты приема лома

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 15:05
Стиралки, плиты и холодильники — можно ли сдать на лом и что ценится больше всего
Люди везут металлолом. Фото: УНИАН

Старые плиты, стиральные и посудомоечные машины рано или поздно нуждаются в замене. Многие люди просто выбрасывает их на свалку, но есть и "более выгодный" вариант. Некоторые сдают их на металлолом, чтобы получить дополнительный доход. Однако важно правильно подготовить технику перед сдачей.

О том, принимают ли старую бытовую технику на лом и как ее правильно подготовить перед сдачей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как подготовить бытовую технику к сдаче на металлолом

Перед тем как начать подготовку, обязательно отключите приборы от электричества и перекройте газ и воду. Это защитит от поражения электрическим током и других травм. После этого нужно удалить:

  • пластиковые детали;
  • деревянные части;
  • другие неметаллические конструкции — ручки, дверцы, декоративные элементы.

Даже если стиральная или посудомоечная машина не использовалась, внутри может оставаться вода. Перед сдачей обязательно слейте ее — запустив пустой цикл или вручную с помощью ведра, тряпок и других средств.

Какие металлы содержатся в бытовой технике

Как правило, в старой бытовой технике можно найти такие металлы:

  1. Сталь — массивные корпуса и детали в плитах, холодильниках и стиральных машинах.
  2. Алюминий — рамки, ручки и другие декоративные части в посудомойках и холодильниках.
  3. Медь — проводка, двигатели, трубки. Она высоко ценится из-за высокой электропроводности.
  4. Латунь — это сплав меди и цинка. Из нее, как правило, изготавливают смесители, вентили и соединители.

После удаления неметаллических деталей и слива воды можно обрезать кабель питания. Медь внутри шнура имеет высокую ценность и увеличивает сумму, которую вы получите. Если возможно, снимите изоляцию — это дополнительно повысит его стоимость.

Ранее мы писали, что многие украинцы сдают лом. При этом не все знают о сезонных колебаниях цен: в определенные периоды года лом стоит дороже, что позволяет заработать больше.

Также мы рассказывали, что особенно выгодно продавать на лом цветные металлы. В 2025 году наибольший спрос на медь — её охотно принимают в большинстве пунктов, а цена за килограмм остаётся высокой.

деньги вторсырье металл металлолом бытовая техника
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
