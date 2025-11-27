Стиралки, плиты и холодильники — можно ли сдать на лом и что ценится больше всего

Люди везут металлолом. Фото: УНИАН

Старые плиты, стиральные и посудомоечные машины рано или поздно нуждаются в замене. Многие люди просто выбрасывает их на свалку, но есть и "более выгодный" вариант. Некоторые сдают их на металлолом, чтобы получить дополнительный доход. Однако важно правильно подготовить технику перед сдачей.

О том, принимают ли старую бытовую технику на лом и как ее правильно подготовить перед сдачей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как подготовить бытовую технику к сдаче на металлолом

Перед тем как начать подготовку, обязательно отключите приборы от электричества и перекройте газ и воду. Это защитит от поражения электрическим током и других травм. После этого нужно удалить:

пластиковые детали;

деревянные части;

другие неметаллические конструкции — ручки, дверцы, декоративные элементы.

Даже если стиральная или посудомоечная машина не использовалась, внутри может оставаться вода. Перед сдачей обязательно слейте ее — запустив пустой цикл или вручную с помощью ведра, тряпок и других средств.

Какие металлы содержатся в бытовой технике

Как правило, в старой бытовой технике можно найти такие металлы:

Сталь — массивные корпуса и детали в плитах, холодильниках и стиральных машинах. Алюминий — рамки, ручки и другие декоративные части в посудомойках и холодильниках. Медь — проводка, двигатели, трубки. Она высоко ценится из-за высокой электропроводности. Латунь — это сплав меди и цинка. Из нее, как правило, изготавливают смесители, вентили и соединители.

После удаления неметаллических деталей и слива воды можно обрезать кабель питания. Медь внутри шнура имеет высокую ценность и увеличивает сумму, которую вы получите. Если возможно, снимите изоляцию — это дополнительно повысит его стоимость.

