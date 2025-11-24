Цены на лом меди в Украине — сколько дают за цветной металл в ноябре

Старая техника. Фото: Pexels

Украинцы могут продать лом с большой выгодой, если сделают ставку на прибыльный цветной металл. В 2025 году наиболее востребованной остается медь — ее принимают на повторную переработку в большинстве пунктов приема, а цена за килограмм достойная.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом меди во второй половине ноября.

Цены на медь в Украине

Спрос на цветные металлы всегда высокий, а с наступлением зимнего периода цены традиционно поднимаются. Именно поэтому украинцам советуют накапливать металлические конструкции весной и летом, а продавать — осенью и зимой.

Медь способна принести продавцам в среднем 320 грн/кг, однако конечная прибыль зависит от внешнего вида лома, наличия примесей, а также, как ни странно, региона сбыта. Мы проверили предложения на официальных сайтах компаний и узнали, сколько они готовы заплатить за килограмм металла:

Киевская область — от 250 до 340 грн;

Запорожская область — от 331 до 384 грн;

Винницкая область — от 320 до 355 грн;

Львовская область — от 300 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 330 до 380 грн;

Одесская область — от 310 до 340 грн;

Сумская область — от 250 до 325 грн;

Харьковская область — от 290 до 365 грн.

Стоимость лома меди в Украине. Фото: скриншот

Что происходит с мировыми ценами на лом

Рынок лома в октябре-ноябре демонстрировал разные тенденции — от умеренного восстановления в Турции и США до спада в Европейском Союзе. Китай переживал нестабильность из-за избытка внутреннего предложения, а также слабого спроса на сталь, поэтому цены упали несмотря на рост стоимости импортного сырья.

"На рынке ЕС цены на лом отметились преимущественным спадом. Так, в Германии сырье марки E3 потеряло в цене за период 10 октября-14 ноября 8,9%. В Италии (E3) цены выросли на 0,8% за месяц, но впоследствии снизились на 4,8%", — констатировали специалисты портала GMK Center.

Американский рынок поддерживался устойчивым экспортным спросом и сезонным дефицитом лома, поэтому цены окрепли. Однако в большинстве регионов существенного улучшения до конца 2025 года не ожидается ввиду традиционного зимнего сокращения производства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут найти в домашних условиях много металлических конструкций и сдать на лом. В частности дорого стоит медь (кабели, детали транспорта) и латунь (сантехнические изделия, краны, дверные ручки).

Также мы писали, что украинцы могут свободно собирать грибы для собственных нужд, но продажа урожая считается коммерческой деятельностью. Для этого нужен лесной билет с разрешенным объемом сбора.