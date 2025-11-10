Могут ли украинцы продавать собранные в лесу грибы и что для этого нужно в 2025

Человек держит гриб в руках. Фото: Pexels

"Тихая охота" — это одно из любимых занятий многих украинцев осенью. Иногда поход в лес может быть настолько удачным, что украинцы задумываются над тем, можно ли немного заработать продав избыток собранных грибов.

О том, могут ли украинцы продавать собранные в лесу грибы в 2025 году, объяснили в Западном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Можно ли продавать собранные в лесу грибы

В Украине каждый может бесплатно собирать дикорастущие растения, ягоды, грибы, орехи и цветы для собственного пользования. Это разрешено в государственных и коммунальных лесах, а также в частных лесах с согласия владельца.

Но для коммерческого сбора грибов, ягод, лекарственных растений или сена нужно получить лесной билет. В нем указываются разрешенные объемы и конкретные места сбора. Предприниматели могут обращаться в лесохозяйственные предприятия или их филиалы, чтобы получить билет. За это предусмотрена рентная плата:

половина средств поступает в лесхоз;

другая половина — в местные бюджеты, где происходит сбор.

Важно помнить, что побочное пользование лесом и заготовка второстепенных материалов должна проводиться без ущерба для лесных насаждений. К побочному пользованию лесом относятся: заготовка сена, выпас скота, размещение пасек, сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и лекарственных растений, а также сбор лесной подстилки и камыша.

Второстепенные лесные материалы включают: живицу, пни, луб и кору, древесную зелень и соки деревьев. Законодательство может определять и другие виды побочного пользования.

В каких случаях нужно получить лесной билет

Согласно статьям 65-67 Лесного кодекса Украины, использование лесных ресурсов делится на два вида:

Общее использование — граждане могут бесплатно собирать дикорастущие растения для собственных нужд, находиться в лесах и наслаждаться природой. Специальное использование — включает заготовку древесины, второстепенных материалов, побочное пользование лесом, а также использование леса для рекреации, спорта, туризма, культурно-образовательных нужд, охоты и научных исследований.

Лесные билеты выдаются ежегодно на основе установленных лимитов. Именно они позволяют легально собирать дикорастущие грибы, ягоды, лекарственные растения и сено для промышленных или коммерческих нужд. Порядок выдачи билетов регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины № 761 от 23.05.2007.

Ранее мы писали, что предприниматели, граждане и юридические лица могут владеть только теми водными ресурсами, которые были добыты легально или выращены искусственно. Это обязательно должно подтверждаться документами. В 2025 году за незаконную торговлю выловленной рыбой на украинцев могут наложить штраф.

Также мы рассказывали, что многие украинцы сдают на лом черные и цветные металлы. Пункты приема платят приличные деньги за медь, латунь, алюминий и другие металлы. Железо и чугун стоят дешевле, но их легко собрать дома и накопить в большом количестве.