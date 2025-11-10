Відео
Збір грибів — чи можуть українці продавати те, що знайшли в лісі

Дата публікації: 10 листопада 2025 10:20
Оновлено: 10:20
Чи можуть українці продавати зібрані в лісі гриби та що для цього потрібно у 2025
Людина тримає гриб в руках. Фото: Pexels

"Тихе полювання" — це одне з улюблених занять багатьох українців восени. Інколи похід в ліс може бути настільки вдалим, що українці задумуються над тим, чи можна трохи заробити продавши надлишок зібраних грибів

Про те, чи можуть українці продавати зібрані в лісі гриби у 2025 році, пояснили в Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.

Чи можна продавати зібрані в лісі гриби 

В Україні кожен може безплатно збирати дикорослі рослини, ягоди, гриби, горіхи та квіти для власного користування. Це дозволено у державних і комунальних лісах, а також у приватних лісах за згодою власника.

Але для комерційного збору грибів, ягід, лікарських рослин або сіна потрібно отримати лісовий квиток. У ньому зазначаються дозволені обсяги та конкретні місця збору. Підприємці можуть звертатися до лісогосподарських підприємств або їхніх філій, щоб отримати квиток. За це передбачена рентна плата: 

  • половина коштів надходить до лісгоспу;
  • інша половина — до місцевих бюджетів, де відбувається збір.

Важливо пам’ятати, що побічне користування лісом та заготівля другорядних матеріалів має проводитися без шкоди для лісових насаджень. До побічного користування лісом відносяться: заготівля сіна, випас худоби, розміщення пасік, збір дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід та лікарських рослин, а також збір лісової підстилки та очерету.

Другорядні лісові матеріали включають: живицю, пні, луб і кору, деревну зелень та соки дерев. Законодавство може визначати й інші види побічного користування.

В яких випадках потрібно отримати лісовий квиток

Згідно зі статтями 65–67 Лісового кодексу України, використання лісових ресурсів поділяється на два види:

  1. Загальне використання — громадяни можуть безплатно збирати дикорослі рослини для власних потреб, перебувати в лісах і насолоджуватися природою.
  2. Спеціальне використання — включає заготівлю деревини, другорядних матеріалів, побічне користування лісом, а також використання лісу для рекреації, спорту, туризму, культурно-освітніх потреб, мисливства та наукових досліджень.

Лісові квитки видаються щорічно на основі встановлених лімітів. Саме вони дозволяють легально збирати дикорослі гриби, ягоди, лікарські рослини та сіно для промислових або комерційних потреб. Порядок видачі квитків регламентується постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 23.05.2007.

Раніше ми писали, що підприємці, громадяни та юридичні особи можуть володіти лише тими водними ресурсами, які були здобуті легально або вирощені штучно. Це обов’язково має підтверджуватися документами. У 2025 році за незаконну торгівлю виловленою рибою на українців можуть накласти штраф.

Також ми розповідали, що багато українців здають на брухт чорні та кольорові метали. Пункти прийому платять пристойні гроші за мідь, латунь, алюміній та інші метали. Залізо та чавун коштують дешевше, але їх легко зібрати вдома і накопичити у великій кількості.

