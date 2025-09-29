Лісовий квиток — як оформити та що з ним можна заготовляти восени 2025

Діти збирають гриби в лісі. Фото: Freepik

Щоб легально збирати лісові матеріали та побічні продукти лісу для комерційних цілей, українцям потрібно оформити спеціальний документ. Він регулює обсяги заготівлі та забезпечує контроль за використанням природних ресурсів.

Про те, як українцям оформити лісовий квиток та що з ним можна заготовляти, розповіли фахівці ДП "Ліси України".

Для чого потрібний лісовий квиток

Щоб легально збирати другорядні лісові матеріали, такі як живиця, кора, гілки та листя, а також побічні продукти лісу: дикорослі плоди, горіхи, гриби, ягоди або лікарські рослини — необхідно оформити спеціальний документ — лісовий квиток.

Однак, якщо ресурси збираються виключно для власного користування, наприклад, ягоди, гриби, горіхи чи трави, лісовий квиток не потрібен. Дозвіл необхідний тільки у випадку заготівлі для комерційних або виробничих цілей.

Як оформити лісовий квиток

Лісовий квиток видається щороку і передбачає встановлені ліміти використання лісових ресурсів. Процедура отримання складається з кількох основних кроків:

Крок 1. Підготуйте заявку

Потрібно заповнити заяву на використання лісових матеріалів, вказавши:

Обсяг планованої заготівлі. Точне місце збору ресурсів. Вид лісокористування (наприклад, збір грибів, ягід або кори).

Крок 2. Передайте заявку

Заповнену заяву слід подати до найближчої філії ДП "Ліси України" або до структурного підрозділу (лісництво чи надлісництво), що обслуговує територію, де планується заготівля.

Крок 3. Очікуйте на розгляд

Інженерно-технічні працівники перевірять заявку та порівняють її з наявними лімітами. Після цього формується лісовий квиток, у якому зазначаються:

Місце заготівлі. Вид та обсяг дозволеного ресурсу. Ставка рентної плати та її загальна сума.

Крок 4. Оплата рентної плати

Після погодження заявки заготівельник має сплатити рентну плату до місцевого бюджету. У філії нададуть реквізити для оплати.

Після підтвердження платежу начальник надлісництва видає лісовий квиток. Заготівельник обов’язково розписується у журналі обліку отриманих документів та внесених сум.

