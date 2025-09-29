Відео
Головна Економіка Лісовий квиток — кому потрібний та як оформити у 2025 році

Лісовий квиток — кому потрібний та як оформити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:15
Лісовий квиток — як оформити та що з ним можна заготовляти восени 2025
Діти збирають гриби в лісі. Фото: Freepik

Щоб легально збирати лісові матеріали та побічні продукти лісу для комерційних цілей, українцям потрібно оформити спеціальний документ. Він регулює обсяги заготівлі та забезпечує контроль за використанням природних ресурсів.

Про те, як українцям оформити лісовий квиток та що з ним можна заготовляти, розповіли фахівці ДП "Ліси України".

Читайте також:

Для чого потрібний лісовий квиток

Щоб легально збирати другорядні лісові матеріали, такі як живиця, кора, гілки та листя, а також побічні продукти лісу: дикорослі плоди, горіхи, гриби, ягоди або лікарські рослини — необхідно оформити спеціальний документ — лісовий квиток.

Однак, якщо ресурси збираються виключно для власного користування, наприклад, ягоди, гриби, горіхи чи трави, лісовий квиток не потрібен. Дозвіл необхідний тільки у випадку заготівлі для комерційних або виробничих цілей.

Як оформити лісовий квиток

Лісовий квиток видається щороку і передбачає встановлені ліміти використання лісових ресурсів. Процедура отримання складається з кількох основних кроків:

  • Крок 1. Підготуйте заявку

Потрібно заповнити заяву на використання лісових матеріалів, вказавши:

  1. Обсяг планованої заготівлі.
  2. Точне місце збору ресурсів.
  3. Вид лісокористування (наприклад, збір грибів, ягід або кори).
  • Крок 2. Передайте заявку

Заповнену заяву слід подати до найближчої філії ДП "Ліси України" або до структурного підрозділу (лісництво чи надлісництво), що обслуговує територію, де планується заготівля.

  • Крок 3. Очікуйте на розгляд

Інженерно-технічні працівники перевірять заявку та порівняють її з наявними лімітами. Після цього формується лісовий квиток, у якому зазначаються:

  1. Місце заготівлі.
  2. Вид та обсяг дозволеного ресурсу.
  3. Ставка рентної плати та її загальна сума.
  • Крок 4. Оплата рентної плати

Після погодження заявки заготівельник має сплатити рентну плату до місцевого бюджету. У філії нададуть реквізити для оплати.

Після підтвердження платежу начальник надлісництва видає лісовий квиток. Заготівельник обов’язково розписується у журналі обліку отриманих документів та внесених сум.

Раніше ми писали, що 18 липня 2025 року у "Офіційному віснику України" № 55 опубліковано наказ Міністерства захисту довкілля України № 1140 від 9 червня 2025 р., який визначає ліміти та добові норми добування дичини на новий сезон полювання.

Також ми розповідали, що з початком літа в українських водоймах закінчився нерестовий період, а отже рибалки знову можуть ловити рибу. Водночас восени залишаються деякі обмеження, дотримання яких убезпечить українців від штрафів.

ліс ягоди документи гриби горіхи
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
