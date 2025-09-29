Видео
Главная Экономика Лесной билет — кому нужен и как оформить в 2025 году

Лесной билет — кому нужен и как оформить в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 18:15
Лесной билет — как оформить и что с ним можно заготавливать осенью 2025
Дети собирают грибы в лесу. Фото: Freepik

Чтобы легально собирать лесные материалы и побочные продукты леса для коммерческих целей, украинцам нужно оформить специальный документ. Он регулирует объемы заготовки и обеспечивает контроль за использованием природных ресурсов.

О том, как украинцам оформить лесной билет и что с ним можно заготавливать, рассказали специалисты ГП "Леса Украины".

Читайте также:

Для чего нужен лесной билет

Чтобы легально собирать второстепенные лесные материалы, такие как живица, кора, ветки и листья, а также побочные продукты леса: дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды или лекарственные растения — необходимо оформить специальный документ — лесной билет.

Однако, если ресурсы собираются исключительно для собственного пользования, например, ягоды, грибы, орехи или травы, лесной билет не нужен. Разрешение необходимо только в случае заготовки для коммерческих или производственных целей.

Как оформить лесной билет

Лесной билет выдается ежегодно и предусматривает установленные лимиты использования лесных ресурсов. Процедура получения состоит из нескольких основных шагов:

  • Шаг 1. Подготовьте заявку

Нужно заполнить заявление на использование лесных материалов, указав:

  1. Объем планируемой заготовки.
  2. Точное место сбора ресурсов.
  3. Вид лесопользования (например, сбор грибов, ягод или коры).
  • Шаг 2. Передайте заявку

Заполненное заявление следует подать в ближайший филиал ГП "Леса Украины" или в структурное подразделение (лесничество или надлесничество), обслуживающее территорию, где планируется заготовка.

  • Шаг 3. Ожидайте рассмотрения

Инженерно-технические работники проверят заявку и сравнят ее с имеющимися лимитами. После этого формируется лесной билет, в котором указываются:

  1. Место заготовки.
  2. Вид и объем разрешенного ресурса.
  3. Ставка рентной платы и ее общая сумма.
  • Шаг 4. Оплата рентной платы

После согласования заявки заготовитель должен уплатить рентную плату в местный бюджет. В филиале предоставят реквизиты для оплаты.

После подтверждения платежа начальник надлесничества выдает лесной билет. Заготовитель обязательно расписывается в журнале учета полученных документов и внесенных сумм.

Ранее мы писали, что 18 июля 2025 года в "Официальном вестнике Украины" № 55 опубликован приказ Министерства защиты окружающей среды Украины № 1140 от 9 июня 2025 г., который определяет лимиты и суточные нормы добычи дичи на новый сезон охоты.

Также мы рассказывали, что с началом лета в украинских водоемах закончился нерестовый период, а значит рыбаки снова могут ловить рыбу. В то же время осенью остаются некоторые ограничения, соблюдение которых обезопасит украинцев от штрафов.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
