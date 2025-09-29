Лесной билет — как оформить и что с ним можно заготавливать осенью 2025

Дети собирают грибы в лесу. Фото: Freepik

Чтобы легально собирать лесные материалы и побочные продукты леса для коммерческих целей, украинцам нужно оформить специальный документ. Он регулирует объемы заготовки и обеспечивает контроль за использованием природных ресурсов.

О том, как украинцам оформить лесной билет и что с ним можно заготавливать, рассказали специалисты ГП "Леса Украины".

Для чего нужен лесной билет

Чтобы легально собирать второстепенные лесные материалы, такие как живица, кора, ветки и листья, а также побочные продукты леса: дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды или лекарственные растения — необходимо оформить специальный документ — лесной билет.

Однако, если ресурсы собираются исключительно для собственного пользования, например, ягоды, грибы, орехи или травы, лесной билет не нужен. Разрешение необходимо только в случае заготовки для коммерческих или производственных целей.

Как оформить лесной билет

Лесной билет выдается ежегодно и предусматривает установленные лимиты использования лесных ресурсов. Процедура получения состоит из нескольких основных шагов:

Шаг 1. Подготовьте заявку

Нужно заполнить заявление на использование лесных материалов, указав:

Объем планируемой заготовки. Точное место сбора ресурсов. Вид лесопользования (например, сбор грибов, ягод или коры).

Шаг 2. Передайте заявку

Заполненное заявление следует подать в ближайший филиал ГП "Леса Украины" или в структурное подразделение (лесничество или надлесничество), обслуживающее территорию, где планируется заготовка.

Шаг 3. Ожидайте рассмотрения

Инженерно-технические работники проверят заявку и сравнят ее с имеющимися лимитами. После этого формируется лесной билет, в котором указываются:

Место заготовки. Вид и объем разрешенного ресурса. Ставка рентной платы и ее общая сумма.

Шаг 4. Оплата рентной платы

После согласования заявки заготовитель должен уплатить рентную плату в местный бюджет. В филиале предоставят реквизиты для оплаты.

После подтверждения платежа начальник надлесничества выдает лесной билет. Заготовитель обязательно расписывается в журнале учета полученных документов и внесенных сумм.

