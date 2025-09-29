Лесной билет — как оформить и что с ним можно заготавливать осенью 2025

Лесной билет — кому нужен и как оформить в 2025 году
Чтобы легально собирать лесные материалы и побочные продукты леса для коммерческих целей, украинцам нужно оформить специальный документ. Он регулирует объемы заготовки и обеспечивает контроль за использованием природных ресурсов.
О том, как украинцам оформить лесной билет и что с ним можно заготавливать, рассказали специалисты ГП "Леса Украины".
Для чего нужен лесной билет
Чтобы легально собирать второстепенные лесные материалы, такие как живица, кора, ветки и листья, а также побочные продукты леса: дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды или лекарственные растения — необходимо оформить специальный документ — лесной билет.
Однако, если ресурсы собираются исключительно для собственного пользования, например, ягоды, грибы, орехи или травы, лесной билет не нужен. Разрешение необходимо только в случае заготовки для коммерческих или производственных целей.
Как оформить лесной билет
Лесной билет выдается ежегодно и предусматривает установленные лимиты использования лесных ресурсов. Процедура получения состоит из нескольких основных шагов:
- Шаг 1. Подготовьте заявку
Нужно заполнить заявление на использование лесных материалов, указав:
- Объем планируемой заготовки.
- Точное место сбора ресурсов.
- Вид лесопользования (например, сбор грибов, ягод или коры).
- Шаг 2. Передайте заявку
Заполненное заявление следует подать в ближайший филиал ГП "Леса Украины" или в структурное подразделение (лесничество или надлесничество), обслуживающее территорию, где планируется заготовка.
- Шаг 3. Ожидайте рассмотрения
Инженерно-технические работники проверят заявку и сравнят ее с имеющимися лимитами. После этого формируется лесной билет, в котором указываются:
- Место заготовки.
- Вид и объем разрешенного ресурса.
- Ставка рентной платы и ее общая сумма.
- Шаг 4. Оплата рентной платы
После согласования заявки заготовитель должен уплатить рентную плату в местный бюджет. В филиале предоставят реквизиты для оплаты.
После подтверждения платежа начальник надлесничества выдает лесной билет. Заготовитель обязательно расписывается в журнале учета полученных документов и внесенных сумм.
