Дата публікації: 28 жовтня 2025 19:10
Оновлено: 15:22
Рибалка в Україні — який штраф можна отримати за спробу продати свій улов у 2025 році
Люди рибалять з берега. Фото: УНІАН

Восени дні коротшають, а температура повітря та води знижується. Та навіть пізня осінь залишається хорошим часом для риболовлі. Однак українцям не варто забувати про правила та обмеження, які діють протягом всього року.

Про те, які обмеження діють для рибалок восени та чи можуть українці продавати свій улов у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які обмеження діють для рибалок восени

Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує, що під час риболовлі потрібно мати при собі лінійку або інший інструмент для вимірювання риби. Це допоможе визначити, чи відповідає улов мінімально дозволеним розмірам.

Якщо риба менша за норму — її слід відпустити. У 2025 році мінімальні розміри для найпоширеніших видів такі:

  • сиг — від 25 см;
  • сом — від 80 см;
  • щука — від 50 см;
  • судак — від 42 см;
  • синець — від 22 см;
  • білизна — від 30 см;
  • головень, чехоня — від 24 см;
  • лин, форель струмкова, рибець — від 20 см;
  • плітка, тарань — від 18 см у дніпровських водосховищах
  • рак — від 11 см у дніпровських водосховищах, від 10 см — в інших;
  • лящ і короп — від 35 см у дніпровських водосховищах, від 30 см — в інших водоймах;
  • білий амур і товстолоб — від 60 см у дніпровських водосховищах, від 40 см — в інших.

Для інших видів риби (крім тих, що занесені до Червоної книги України) обмеження за розмірами не встановлені.

Любительська риболовля дозволена будь-якими вудками чи спінінгами — із живими або штучними приманками. На одного рибалку дозволено не більше семи гачків, а добова норма вилову — до 3 кг риби та один трофейний екземпляр, якщо він більший за мінімально дозволений розмір.

Чи можна продавати виловлену рибу у 2025 році

Держекоінспекція Південно-Західного округу наголошує, що у власності підприємців, громадян чи юридичних осіб можуть бути лише ті водні ресурси, які добуті законним шляхом або вирощені у штучних умовах. Це має підтверджуватися документами.

У 2025 році за спробу торгувати виловленою рибою на порушників можуть скласти протокол за статтею 88-1 Кодексу України про адмінправопорушення. Вона передбачає штраф — від 510 до 1700 гривень, також можливе вилучення незаконно добутої риби.

Українцям нагадують, що навіть якщо рибу виловлено згідно з правилами любительського чи спортивного рибальства, її можна використовувати лише для власних потреб. Продаж такої риби — заборонений.

Раніше ми писали, що попри популярність нічної риболовлі серед деяких українців, воєнні дії змінили ситуацію. Частина водойм замінована чи окупована, а правила для рибалок стали жорсткішими.

Також ми розповідали, що з 1 листопада 2025 року в Україні запроваджується сезонна заборона на вилов риби в зимувальних ямах. Такі обмеження вводять щорічно. Це допомагає зберегти популяцію риби в період холодів, коли вона малорухома та вразлива.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
