Україна
Штрафи для рибалок — які заборони діятимуть з 1 листопада

Штрафи для рибалок — які заборони діятимуть з 1 листопада

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 12:19
Оновлено: 12:19
З 1 листопада лов риби обмежать — де діятиме заборона і на скільки штрафуватимуть українців
На рибалку складають протокол. Фото: УНІАН

З 1 листопада 2025 року в Україні стартує традиційна осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Такі обмеження вводять щороку, щоб зберегти рибні запаси під час холодів, коли риба стає малорухомою і найбільш вразливою.

Про те, де українцям буде заборонено ловити рибу з 1 листопада та який штраф можуть отримати порушники, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Де заборонять вилов риби з 1 листопада

У зимовий період риба збирається у глибоких ділянках річок і водойм — так званих зимувальних ямах.  Там вона проводить зиму у стані спокою. Саме тому вилов у таких місцях категорично заборонений до початку нересту навесні.

Держрибагентство України нагадує, що дотримання цих правил є обов’язковим для всіх рибалок. Переліки та карти зимувальних ям по кожній області щороку публікуються на офіційних сторінках рибоохоронних патрулів.

На скільки можуть оштрафувати рибалок з 1 листопада

Згідно зі статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за нехтування правил рибальства передбачено адміністративну відповідальність:

  1. За незначні порушення — штраф від 34 до 170 грн.
  2. За грубі порушення — від 340 до 680 грн, із можливістю конфіскації заборонених снастей.

Крім штрафів, порушникам доведеться компенсувати збитки за кожну незаконно спійману рибину. Наприклад, за одну щуку потрібно сплатити 3 468 грн, за судака — 3 587 грн, за сома — 5 117 грн, а за рака — 3 332 грн.

Для прикладу, якщо рибалка впіймає п’ять щук у зимувальній ямі, йому доведеться заплатити майже 18 тисяч гривень штрафу і компенсації.

Де можна рибалити у листопаді

Під час дії заборони любительське рибальство дозволено лише за межами зимувальних ям. Використовувати можна лише законні снасті — зимові вудки, жерлиці, поплавкові або донні вудки. Кількість гачків не повинна перевищувати п’яти на одну особу на водоймах загального користування.

Раніше ми писали, що ще влітку на українських водоймах завершився сезон нерестової заборони, тож рибалки знову можуть виходити на улюблені місця. Водночас навіть восени діють певні правила та обмеження, яких слід дотримуватися, аби не наразитися на штрафи.

Також ми розповідали, що для більшості українців риболовля — це не лише хобі, а й спосіб відпочинку на свіжому повітрі. Проте ловити рибу дозволено не всюди: на деяких водоймах власники встановлюють плату або повністю обмежують доступ для риболовлі.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
