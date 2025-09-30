Рибалок більше не штрафуватимуть за певні дії — що зміниться з 1 жовтня

Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

З 1 жовтня в Україні завершується період заборони на вилов річкових раків, який діяв з 15 серпня по 30 вересня. Обмеження запроваджували щороку для збереження популяції цих водних мешканців у найвразливіший для них час — під час другої линьки.

Про це писала пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Facebook.

Чому запровадили заборону на вилов раків

Раки є не лише делікатесом, а й важливим елементом водних екосистем. Вони виконують роль "санітарів водойм", поїдаючи органічні рештки та очищуючи дно. Але саме у період линьки їхня чисельність найбільше під загрозою.

Коли твердий панцир стає тісним, раки скидають його, щоб утворився новий. Відновлення та зміцнення займає від одного до півтора місяця. У цей час вони втрачають захисний покрив не лише на тілі, а й на очах та зябрах, залишаючись фактично беззахисними.

Щоб зберегти природний баланс у водоймах та запобігати зменшенню популяції, науковці та Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм щороку визначають терміни такої заборони.

Як могли покарати українців за вилов раків у період заборони

Порушення правил у заборонений період карається адміністративними штрафами або навіть кримінальною відповідальністю. Крім того, браконьєри зобов’язані відшкодовувати збитки рибному господарству. Розмір компенсації за кожного незаконно виловленого рака складає 3 332 гривні.

Відтак уже завтра, 1 жовтня, рибалки знову можуть легально ловити раків, однак лише за умови дотримання правил і встановлених норм.

Раніше ми писали, що у жовтні кожен рибалка повинен мати при собі лінійку чи інший прилад для вимірювання розміру виловленої риби. Це потрібно для контролю того, чи досягає улов дозволених мінімальних параметрів.

Також ми розповідали, що в Німеччині, попри велику кількість озер і річок, вийти на риболовлю без підготовки не вийде. Тут цей процес чітко регламентований, а для законного вилову необхідно отримати спеціальну ліцензію. В окремих федеральних землях оформлення такого документа може бути дорожчим і складнішим, ніж здобуття водійських прав.