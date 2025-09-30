Видео
Главная Экономика Штрафы для рыбаков — какой запрет отменяют с 1 октября

Штрафы для рыбаков — какой запрет отменяют с 1 октября

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 16:10
Рыбаков больше не будут штрафовать за определенные действия — что изменится с 1 октября
Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

С 1 октября в Украине завершается период запрета на вылов речных раков, который действовал с 15 августа по 30 сентября. Ограничения вводили ежегодно для сохранения популяции этих водных жителей в самое уязвимое для них время - во время второй линьки.

Об этом писала пресс-служба Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Facebook.

Читайте также:

Почему ввели запрет на вылов раков

Раки являются не только деликатесом, но и важным элементом водных экосистем. Они выполняют роль "санитаров водоемов", поедая органические остатки и очищая дно. Но именно в период линьки их численность больше всего под угрозой.

Когда твердый панцирь становится тесным, раки сбрасывают его, чтобы образовался новый. Восстановление и укрепление занимает от одного до полутора месяцев. В это время они теряют защитный покров не только на теле, но и на глазах и жабрах, оставаясь фактически беззащитными.

Чтобы сохранить естественный баланс в водоемах и предотвращать уменьшение популяции, ученые и Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ ежегодно определяют сроки такого запрета.

Как могли наказать украинцев за вылов раков в период запрета

Нарушение правил в запрещенный период наказывается административными штрафами или даже уголовной ответственностью. Кроме того, браконьеры обязаны возмещать ущерб рыбному хозяйству. Размер компенсации за каждого незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

Поэтому уже завтра, 1 октября, рыбаки снова могут легально ловить раков, однако только при условии соблюдения правил и установленных норм.

Ранее мы писали, что в октябре каждый рыбак должен иметь при себе линейку или другой прибор для измерения размера выловленной рыбы. Это нужно для контроля того, достигает ли улов разрешенных минимальных параметров.

Также мы рассказывали, что в Германии, несмотря на большое количество озер и рек, выйти на рыбалку без подготовки не получится. Здесь этот процесс четко регламентирован, а для законного вылова необходимо получить специальную лицензию. В отдельных федеральных землях оформление такого документа может быть дороже и сложнее, чем получение водительских прав.

штраф запрет рыба рыбалка водоем
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
