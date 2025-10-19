С 1 ноября лов рыбы ограничат — что запретят и на сколько будут штрафовать украинцев

На рыбака составляют протокол. Фото: УНИАН

С 1 ноября 2025 года в Украине стартует традиционный осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Такие ограничения вводят ежегодно, чтобы сохранить рыбные запасы во время холодов, когда рыба становится малоподвижной и наиболее уязвимой.

О том, где украинцам будет запрещено ловить рыбу с 1 ноября и какой штраф могут получить нарушители, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Где запретят вылов рыбы с 1 ноября

В зимний период рыба собирается в глубоких участках рек и водоемов — так называемых зимовальных ямах. Там она проводит зиму в состоянии покоя. Именно поэтому вылов в таких местах категорически запрещен до начала нереста весной.

Госрыбагентство Украины напоминает, что соблюдение этих правил является обязательным для всех рыбаков. Перечни и карты зимовальных ям по каждой области ежегодно публикуются на официальных страницах рыбоохранных патрулей.

На сколько могут оштрафовать рыбаков с 1 ноября

Согласно статье 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за пренебрежение правилами рыболовства предусмотрена административная ответственность:

За незначительные нарушения — штраф от 34 до 170 грн. За грубые нарушения — от 340 до 680 грн, с возможностью конфискации запрещенных снастей.

Кроме штрафов, нарушителям придется компенсировать убытки за каждую незаконно пойманную рыбу. Например, за одну щуку нужно заплатить 3 468 грн, за судака — 3 587 грн, за сома — 5 117 грн, а за рака — 3 332 грн.

Например, если рыбак поймает пять щук в зимовальной яме, ему придется заплатить почти 18 тысяч гривен штрафа и компенсации.

Где можно рыбачить в ноябре

Во время действия запрета любительское рыболовство разрешено только за пределами зимовальных ям. Использовать можно только законные снасти — зимние удочки, жерлицы, поплавочные или донные удочки. Количество крючков не должно превышать пяти на одного человека на водоемах общего пользования.

Ранее мы писали, что еще летом на украинских водоемах завершился сезон нерестового запрета, поэтому рыбаки снова могут выходить на любимые места. В то же время даже осенью действуют определенные правила и ограничения, которых следует придерживаться, чтобы не нарваться на штрафы.

Также мы рассказывали, что для большинства украинцев рыбалка — это не только хобби, но и способ отдыха на свежем воздухе. Однако ловить рыбу разрешено не везде: на некоторых водоемах владельцы устанавливают плату или полностью ограничивают доступ для рыбалки.