Рыбалка на арендованных прудах — кому не нужно платить в октябре

Люди рыбачат с берега. Фото: УНИАН

Для многих украинцев рыбалка — это не просто хобби, а любимый отдых на природе. Но не везде можно свободно забрасывать удочку — на некоторых прудах арендаторы требуют оплату или вообще запрещают ловлю рыбы.

О том, где украинцы могут ловить рыбу бесплатно и где этим заниматься запрещено, отмечается в Водном кодексе Украины.

Где украинцы могут рыбачить бесплатно

Согласно статье 46 Водного кодекса Украины, существует два типа водопользования:

специальное — когда водоем передан в аренду или используется для определенных хозяйственных нужд;

общее — когда водоемом можно пользоваться бесплатно для личных нужд: купаться, набирать воду, кататься на лодках или ловить рыбу любительским способом.

Если пруд в аренде, ловить там рыбу можно только с согласия арендатора и органа, который предоставил водоем в пользование.

Впрочем, если в договоре аренды нет отдельных условий по рыболовству, водоем считается открытым для всех — рыбалка там разрешена бесплатно, пока арендатор официально не ограничит доступ и не сообщит об этом общине.

Кто может бесплатно рыбачить в Украине

По Правилам любительского и спортивного рыболовства, ловить рыбу в Украине могут все — граждане, иностранцы и лица без гражданства. Бесплатная рыбалка разрешена:

на водоемах общего пользования;

на водоемах, закрепленных за общественными организациями (для их членов — по членским билетам);

другие рыбаки могут ловить по платным карточкам, которые выдают эти организации.

Плату за ловлю рыбы с берега можно устанавливать только на небольших реках — с площадью водосбора до 50 тысяч км².

Кто может бесплатно ловить рыбу даже на арендованных прудах

Даже на арендованных водоемах бесплатно ловить рыбу могут:

дети до 16 лет;

лица с инвалидностью I и II групп;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (категории I и II).

Во время любительского лова разрешено до пяти крючков на одного человека — независимо от типа снасти (удочка или спиннинг). Члены рыболовных организаций могут пользоваться до десяти крючков. Дети до 16 лет без сопровождения взрослых могут рыбачить только с берега.

