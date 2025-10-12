Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Арендованные пруды — кто может бесплатно рыбачить в октябре

Арендованные пруды — кто может бесплатно рыбачить в октябре

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 16:20
Рыбалка на арендованных прудах — кому не нужно платить в октябре
Люди рыбачат с берега. Фото: УНИАН

Для многих украинцев рыбалка — это не просто хобби, а любимый отдых на природе. Но не везде можно свободно забрасывать удочку — на некоторых прудах арендаторы требуют оплату или вообще запрещают ловлю рыбы.

О том, где украинцы могут ловить рыбу бесплатно и где этим заниматься запрещено, отмечается в Водном кодексе Украины.

Реклама
Читайте также:

Где украинцы могут рыбачить бесплатно

Согласно статье 46 Водного кодекса Украины, существует два типа водопользования:

  • специальное — когда водоем передан в аренду или используется для определенных хозяйственных нужд;
  • общее — когда водоемом можно пользоваться бесплатно для личных нужд: купаться, набирать воду, кататься на лодках или ловить рыбу любительским способом.

Если пруд в аренде, ловить там рыбу можно только с согласия арендатора и органа, который предоставил водоем в пользование.

Впрочем, если в договоре аренды нет отдельных условий по рыболовству, водоем считается открытым для всех — рыбалка там разрешена бесплатно, пока арендатор официально не ограничит доступ и не сообщит об этом общине.

Кто может бесплатно рыбачить в Украине

По Правилам любительского и спортивного рыболовства, ловить рыбу в Украине могут все — граждане, иностранцы и лица без гражданства. Бесплатная рыбалка разрешена:

  • на водоемах общего пользования;
  • на водоемах, закрепленных за общественными организациями (для их членов — по членским билетам);
  • другие рыбаки могут ловить по платным карточкам, которые выдают эти организации.

Плату за ловлю рыбы с берега можно устанавливать только на небольших реках — с площадью водосбора до 50 тысяч км².

Кто может бесплатно ловить рыбу даже на арендованных прудах

Даже на арендованных водоемах бесплатно ловить рыбу могут:

  • дети до 16 лет;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (категории I и II).

Во время любительского лова разрешено до пяти крючков на одного человека — независимо от типа снасти (удочка или спиннинг). Члены рыболовных организаций могут пользоваться до десяти крючков. Дети до 16 лет без сопровождения взрослых могут рыбачить только с берега.

Ранее мы писали, что в Украине рыбакам временно запретят ловить форель на период ее нереста. Запрет начинает действовать с 10 октября, а за его нарушение предусмотрены штрафы.

Также мы рассказывали, что по данным Государственного агентства рыбного хозяйства, с 1 ноября также вводится ежегодный запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Это решение призвано сохранить места, где рыба зимует и скапливается в холодный период.

вылов рыбы аренда рыба рыбалка водоем
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации