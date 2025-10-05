Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Штрафы для рыбаков — что будет запрещено делать с 1 ноября

Штрафы для рыбаков — что будет запрещено делать с 1 ноября

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 11:50
Новые ограничения для рыбаков — за что будут штрафовать украинцев с 1 ноября
Человек ловит рыбу. Фото: УНИАН

В Украине время от времени вводят ограничения для рыбаков. Эти меры помогают сохранить многообразие и численность обитателей водоемов. За нарушение действующих правил украинцы могут получить штраф.

О том, за что рыбаков будут штрафовать с 1 ноября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что запрещено делать рыбакам с ноября

В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины отмечается, что с 1 ноября в Украине запрещается вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Такое ограничение вводится ежегодно для того, чтобы сохранить места зимовки и концентрации рыбы.

Зимовальная яма — это углубленная часть дна водоема, где рыба собирается во время холодного периода. В то же время не каждое углубление в водоеме является зимовальной ямой.

В реках зимовальные ямы обычно находятся на самых глубоких участках с медленным течением. В других водоемах они расположены там, где впадают реки или выходят подводные источники.

Рыба выбирает определенные места для зимовки, прежде всего, из-за наличия зоны со спокойным круговым течением. В таких местах достаточно кислорода, и рыбе не нужно тратить много энергии на противодействие быстрому потоку.

Какой штраф грозит украинцам за вылов рыбы в зимовальных ямах

Любительская рыбалка в этот период разрешена только в специально определенных зонах, за пределами зимовальных ям. Нарушение правил и ловля рыбы в запрещенных местах влечет за собой административную ответственность:

  1. Согласно ч. 3 ст. 85 КУоАП, штраф может составлять до 170 грн.
  2. Если используются запрещенные орудия лова, налагается штраф по ч. 4 ст. 85 КУоАП — до 680 грн.

Кроме того, придётся уплатить убытки за каждую незаконно выловленную рыбину в соответствии с установленными таксами.

Ранее мы писали, что с 1 октября в Украине заканчивается период, во время которого запрещалось ловить речных раков. Эти ограничения действовали с 15 августа по 30 сентября и ежегодно вводится для охраны популяции раков в наиболее уязвимый период — во время второй линьки.

Также мы рассказывали, что для рыбаков страны устанавливается временный запрет на вылов форели, который будет действовать в течение периода ее нереста. Новые ограничения вступают в силу с 10 октября, а нарушителям будут грозить штрафы.

штраф вылов рыбы рыба рыбалка нерест
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации