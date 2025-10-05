Новые ограничения для рыбаков — за что будут штрафовать украинцев с 1 ноября

Человек ловит рыбу. Фото: УНИАН

В Украине время от времени вводят ограничения для рыбаков. Эти меры помогают сохранить многообразие и численность обитателей водоемов. За нарушение действующих правил украинцы могут получить штраф.

О том, за что рыбаков будут штрафовать с 1 ноября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что запрещено делать рыбакам с ноября

В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины отмечается, что с 1 ноября в Украине запрещается вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Такое ограничение вводится ежегодно для того, чтобы сохранить места зимовки и концентрации рыбы.

Зимовальная яма — это углубленная часть дна водоема, где рыба собирается во время холодного периода. В то же время не каждое углубление в водоеме является зимовальной ямой.

В реках зимовальные ямы обычно находятся на самых глубоких участках с медленным течением. В других водоемах они расположены там, где впадают реки или выходят подводные источники.

Рыба выбирает определенные места для зимовки, прежде всего, из-за наличия зоны со спокойным круговым течением. В таких местах достаточно кислорода, и рыбе не нужно тратить много энергии на противодействие быстрому потоку.

Какой штраф грозит украинцам за вылов рыбы в зимовальных ямах

Любительская рыбалка в этот период разрешена только в специально определенных зонах, за пределами зимовальных ям. Нарушение правил и ловля рыбы в запрещенных местах влечет за собой административную ответственность:

Согласно ч. 3 ст. 85 КУоАП, штраф может составлять до 170 грн. Если используются запрещенные орудия лова, налагается штраф по ч. 4 ст. 85 КУоАП — до 680 грн.

Кроме того, придётся уплатить убытки за каждую незаконно выловленную рыбину в соответствии с установленными таксами.

