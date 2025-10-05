Нові обмеження для рибалок — за що штрафуватимуть українців з 1 листопада

Людина ловить рибу. Фото: УНІАН

В Україні час від часу вводять обмеження для рибалок. Ці заходи допомагають зберегти різноманіття та чисельність мешканців водойм. За порушення чинних правил українці можуть отримати штраф.

Про те, за що рибалок штрафуватимуть з 1 листопада 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що заборонено робити рибалкам з листопада

В Державному агентстві рибного господарства України зазначається, що з 1 листопада в Україні забороняється вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Таке обмеження запроваджується щороку

Зимувальна яма — це заглиблена частина дна водойми, де риба збирається під час холодного періоду. Водночас не кожне заглиблення у водоймі є зимувальною ямою.

У річках зимувальні ями зазвичай знаходяться на найглибших ділянках із повільною течією. В інших водоймах вони розташовані там, де впадають річки або виходять підводні джерела.

Риба обирає певні місця для зимівлі, перш за все, через наявність зони зі спокійною круговою течією. У таких місцях достатньо кисню, і рибі не потрібно витрачати багато енергії на протидію швидкому потоку.

Який штраф загрожує українцям за вилов риби у зимувальних ямах

Любительська риболовля у цей період дозволена лише у спеціально визначених зонах, поза межами зимувальних ям. Порушення правил та лов риби у заборонених місцях тягне за собою адміністративну відповідальність:

Згідно з ч. 3 ст. 85 КУпАП, штраф може становити до 170 грн. Якщо використовуються заборонені знаряддя лову, накладається штраф за ч. 4 ст. 85 КУпАП — до 680 грн.

Крім того, доведеться сплатити збитки за кожну незаконно виловлену рибину відповідно до встановлених такс.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня в Україні закінчується період, під час якого заборонялося ловити річкових раків. Ці обмеження діяли з 15 серпня по 30 вересня і щороку вводиться для охорони популяції раків у найбільш уразливий період — під час другої линьки.

Також ми розповідали, що для рибалок країни встановлюється тимчасова заборона на вилов форелі, яка діятиме протягом періоду її нересту. Нові обмеження набирають чинності з 10 жовтня, а порушникам загрожуватимуть штрафи.