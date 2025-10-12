Відео
Головна Економіка Орендовані ставки — хто може безплатно рибалити у жовтні

Орендовані ставки — хто може безплатно рибалити у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 16:20
Риболовля на орендованих ставках — кому не потрібно платити у жовтні
Люди рибалять з берега. Фото: УНІАН

Для багатьох українців риболовля — це не просто хобі, а улюблений відпочинок на природі. Та не всюди можна вільно закидати вудку — на деяких ставках орендарі вимагають оплату або взагалі забороняють лов риби.

Про те, де українці можуть ловити рибу безплатно та де цим займатись заборонено, зазначається у Водному кодексі України.

Читайте також:

Де українці можуть рибалити безплатно

Згідно зі статтею 46 Водного кодексу України, існує два типи водокористування:

  • спеціальне — коли водойму передано в оренду чи використовується для певних господарських потреб;
  • загальне — коли водоймою можна користуватися безплатно для особистих потреб: купатися, набирати воду, кататися на човнах або ловити рибу аматорським способом.

Якщо ставок в оренді, ловити там рибу можна лише за згодою орендаря та органу, який надав водойму в користування.

Втім, якщо у договорі оренди немає окремих умов щодо рибальства, водойма вважається відкритою для всіх — риболовля там дозволена безплатно, доки орендар офіційно не обмежить доступ і не повідомить про це громаду.

Хто може безплатно рибалити в Україні

За Правилами любительського та спортивного рибальства, ловити рибу в Україні можуть усі — громадяни, іноземці та особи без громадянства. Безплатна риболовля дозволена:

  • на водоймах загального користування;
  • на водоймах, закріплених за громадськими організаціями (для їхніх членів — за членськими квитками);
  • інші рибалки можуть ловити за платними картками, які видають ці організації.

Плату за лов риби з берега можна встановлювати лише на невеликих річках — із площею водозбору до 50 тисяч км².

Хто може безплатно ловити рибу навіть на орендованих ставках

Навіть на орендованих водоймах безплатно ловити рибу можуть:

  • діти до 16 років;
  • особи з інвалідністю I та II груп;
  • учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорії I та II).

Під час аматорського лову дозволено до п’яти гачків на одну людину — незалежно від типу снасті (вудка чи спінінг). Члени рибальських організацій можуть користуватися до десяти гачків. Діти до 16 років без супроводу дорослих можуть рибалити лише з берега.

Раніше ми писали, що в Україні рибалкам тимчасово заборонять ловити форель на період її нересту. Заборона починає діяти з 10 жовтня, а за її порушення передбачено штрафи.

Також ми розповідали, що за даними Державного агентства рибного господарства, з 1 листопада також вводиться щорічна заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Це рішення покликане зберегти місця, де риба зимує та скупчується в холодний період.

вилов риби оренда риба риболовля водойма
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
