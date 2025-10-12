Риболовля на орендованих ставках — кому не потрібно платити у жовтні

Орендовані ставки — хто може безплатно рибалити у жовтні
Для багатьох українців риболовля — це не просто хобі, а улюблений відпочинок на природі. Та не всюди можна вільно закидати вудку — на деяких ставках орендарі вимагають оплату або взагалі забороняють лов риби.
Про те, де українці можуть ловити рибу безплатно та де цим займатись заборонено, зазначається у Водному кодексі України.
Де українці можуть рибалити безплатно
Згідно зі статтею 46 Водного кодексу України, існує два типи водокористування:
- спеціальне — коли водойму передано в оренду чи використовується для певних господарських потреб;
- загальне — коли водоймою можна користуватися безплатно для особистих потреб: купатися, набирати воду, кататися на човнах або ловити рибу аматорським способом.
Якщо ставок в оренді, ловити там рибу можна лише за згодою орендаря та органу, який надав водойму в користування.
Втім, якщо у договорі оренди немає окремих умов щодо рибальства, водойма вважається відкритою для всіх — риболовля там дозволена безплатно, доки орендар офіційно не обмежить доступ і не повідомить про це громаду.
Хто може безплатно рибалити в Україні
За Правилами любительського та спортивного рибальства, ловити рибу в Україні можуть усі — громадяни, іноземці та особи без громадянства. Безплатна риболовля дозволена:
- на водоймах загального користування;
- на водоймах, закріплених за громадськими організаціями (для їхніх членів — за членськими квитками);
- інші рибалки можуть ловити за платними картками, які видають ці організації.
Плату за лов риби з берега можна встановлювати лише на невеликих річках — із площею водозбору до 50 тисяч км².
Хто може безплатно ловити рибу навіть на орендованих ставках
Навіть на орендованих водоймах безплатно ловити рибу можуть:
- діти до 16 років;
- особи з інвалідністю I та II груп;
- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорії I та II).
Під час аматорського лову дозволено до п’яти гачків на одну людину — незалежно від типу снасті (вудка чи спінінг). Члени рибальських організацій можуть користуватися до десяти гачків. Діти до 16 років без супроводу дорослих можуть рибалити лише з берега.
Раніше ми писали, що в Україні рибалкам тимчасово заборонять ловити форель на період її нересту. Заборона починає діяти з 10 жовтня, а за її порушення передбачено штрафи.
Також ми розповідали, що за даними Державного агентства рибного господарства, з 1 листопада також вводиться щорічна заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Це рішення покликане зберегти місця, де риба зимує та скупчується в холодний період.
