Рибалок штрафують за ''нестандартні снасті'' — що під забороною у жовтні

Нетипові ''снасті'' — за що штрафують рибалок у жовтні
Жовтень вважається одним із найскладніших місяців для риболовлі. Небо все частіше похмуре, а затяжні дощі з пронизливим холодним вітром створюють справді некомфортні умови для рибалок. Окрім того, залишаються чинними й певні обмеження, порушивши які можна отримати штраф.
Про те, за що можуть оштрафувати рибалок в жовтні 2025 року, розповіли в Чернігівському рибоохоронному патрулі.
Які обмеження діють для рибалок в жовтні
Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від 15 лютого 1999 року №19, категорично заборонено виловлювати рибу за допомогою:
- зброї;
- вибухівки;
- колючих знарядь;
- отруйних речовин;
- електричного струму.
Виняток становлять лише гарпунні рушниці, дозволені для підводного полювання.
Також не можна використовувати промислові або сіткові снасті будь-якого виду, ловити рибу "багрінням", будувати гатки, запруди чи штучно знижувати рівень води у водоймах.
Найчастіше порушники користуються сітками — одностінними, поріжними, "доріжками", "павуками", "тристінками" тощо. Також виявляються пастки типу "ятір", "жак", "парашут", "топтуха", "ковбеха", "телевізор" і "косинка". Окремо фіксуються випадки використання заборонених електроловів або колючих снастей на кшталт "драча" чи "остроги".
Крім цього, навіть законні способи любительського рибальства мають обмеження: на водоймах загального користування дозволено ловити рибу не більш ніж на п’ять гачків одночасно, а на платних водоймах — до десяти.
Який штраф загрожує за використання заборонених знарядь вилову риби у жовтні
Використання заборонених знарядь лову вважається грубим порушенням і карається штрафом від 340 до 680 гривень із конфіскацією снастей, транспорту та улову (ч. 4 ст. 85 КУпАП).
Якщо ж дії завдали значної шкоди, настає кримінальна відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України — штраф від 1 700 до 3 400 гривень або обмеження волі до трьох років.
У випадках, коли порушення пов’язані з вибухівкою, отруйними речовинами чи електрострумом, або скоєні повторно, покарання посилюється — штраф до 6 800 гривень або позбавлення волі до трьох років.
Крім того, за виготовлення, продаж, зберігання чи рекламу заборонених снастей передбачено штрафи до 1 700 гривень для громадян і до 4 250 гривень для посадових осіб із конфіскацією незаконного обладнання (ст. 85-1 КУпАП).
Раніше ми писали, що в Україні час від часу запроваджують обмеження для рибалок, щоб зберегти різноманіття та чисельність водних мешканців. За порушення правил передбачені штрафи.
Також ми розповідали, що у Німеччині, попри численні озера, рибалити без дозволу заборонено. Там цей процес суворо контролюють, а в деяких регіонах отримати його складніше й дорожче, ніж водійські права.
Читайте Новини.LIVE!