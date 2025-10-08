Рибалок штрафують за ''нестандартні снасті'' — що під забороною у жовтні

Людина іде на рибалку. Фото: УНІАН

Жовтень вважається одним із найскладніших місяців для риболовлі. Небо все частіше похмуре, а затяжні дощі з пронизливим холодним вітром створюють справді некомфортні умови для рибалок. Окрім того, залишаються чинними й певні обмеження, порушивши які можна отримати штраф.

Про те, за що можуть оштрафувати рибалок в жовтні 2025 року, розповіли в Чернігівському рибоохоронному патрулі.

Які обмеження діють для рибалок в жовтні

Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від 15 лютого 1999 року №19, категорично заборонено виловлювати рибу за допомогою:

зброї;

вибухівки;

колючих знарядь;

отруйних речовин;

електричного струму.

Виняток становлять лише гарпунні рушниці, дозволені для підводного полювання.

Також не можна використовувати промислові або сіткові снасті будь-якого виду, ловити рибу "багрінням", будувати гатки, запруди чи штучно знижувати рівень води у водоймах.

Найчастіше порушники користуються сітками — одностінними, поріжними, "доріжками", "павуками", "тристінками" тощо. Також виявляються пастки типу "ятір", "жак", "парашут", "топтуха", "ковбеха", "телевізор" і "косинка". Окремо фіксуються випадки використання заборонених електроловів або колючих снастей на кшталт "драча" чи "остроги".

Крім цього, навіть законні способи любительського рибальства мають обмеження: на водоймах загального користування дозволено ловити рибу не більш ніж на п’ять гачків одночасно, а на платних водоймах — до десяти.

Який штраф загрожує за використання заборонених знарядь вилову риби у жовтні

Використання заборонених знарядь лову вважається грубим порушенням і карається штрафом від 340 до 680 гривень із конфіскацією снастей, транспорту та улову (ч. 4 ст. 85 КУпАП).

Якщо ж дії завдали значної шкоди, настає кримінальна відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України — штраф від 1 700 до 3 400 гривень або обмеження волі до трьох років.

У випадках, коли порушення пов’язані з вибухівкою, отруйними речовинами чи електрострумом, або скоєні повторно, покарання посилюється — штраф до 6 800 гривень або позбавлення волі до трьох років.

Крім того, за виготовлення, продаж, зберігання чи рекламу заборонених снастей передбачено штрафи до 1 700 гривень для громадян і до 4 250 гривень для посадових осіб із конфіскацією незаконного обладнання (ст. 85-1 КУпАП).

