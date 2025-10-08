Рыбаков штрафуют за "нестандартные снасти" — что под запретом в октябре

Человек идет на рыбалку. Фото: УНИАН

Октябрь считается одним из самых сложных месяцев для рыбалки. Небо все чаще пасмурное, а затяжные дожди с пронизывающим холодным ветром создают действительно некомфортные условия для рыбаков. Кроме того, остаются в силе и определенные ограничения, нарушив которые можно получить штраф.

О том, за что могут оштрафовать рыбаков в октябре 2025 года, рассказали в Черниговском рыбоохранном патруле.

Какие ограничения действуют для рыбаков в октябре

В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, утвержденных приказом Госкомрыбхоза Украины от 15 февраля 1999 года №19, категорически запрещено вылавливать рыбу с помощью:

оружия;

взрывчатки;

колющих орудий лова;

ядовитых веществ;

электрического тока.

Исключение составляют лишь гарпунные ружья, разрешенные для подводной охоты.

Также нельзя использовать промышленные или сетевые снасти любого вида, ловить рыбу "багром", строить гатки, запруды или искусственно снижать уровень воды в водоемах.

Чаще всего нарушители пользуются сетками — одностенными, пороговыми, "дорожками", "пауками", "трехстенками" и тому подобное. Также обнаруживаются ловушки типа "ятір", "жак", "парашют", "топтуха", "ковбеха", "телевизор" и "косынка". Отдельно фиксируются случаи использования запрещенных электроловов или колючих снастей вроде "драча" или "остроги".

Кроме этого, даже законные способы любительского рыболовства имеют ограничения: на водоемах общего пользования разрешено ловить рыбу не более чем на пять крючков одновременно, а на платных водоемах — до десяти.

Какой штраф грозит за использование запрещенных орудий лова рыбы в октябре

Использование запрещенных орудий лова считается грубым нарушением и наказывается штрафом от 340 до 680 гривен с конфискацией снастей, транспорта и улова(ч. 4 ст. 85 КУоАП).

Если же действия нанесли значительный ущерб, наступает уголовная ответственность по ст. 249 Уголовного кодекса Украины — штраф от 1 700 до 3 400 гривен или ограничение свободы до трех лет.

В случаях, когда нарушения связаны со взрывчаткой, ядовитыми веществами или электротоком, или совершены повторно, наказание ужесточается — штраф до 6 800 гривен или лишение свободы до трех лет.

Кроме того, за изготовление, продажу, хранение или рекламу запрещенных снастей предусмотрены штрафы до 1 700 гривен для граждан и до 4 250 гривен для должностных лиц с конфискацией незаконного оборудования (ст. 85-1 КУоАП).

Ранее мы писали, что в Украине время от времени вводят ограничения для рыбаков, чтобы сохранить многообразие и численность водных обитателей. За нарушение правил предусмотрены штрафы.

Также мы рассказывали, что в Германии, несмотря на многочисленные озера, рыбачить без разрешения запрещено. Там этот процесс строго контролируют, а в некоторых регионах получить его сложнее и дороже, чем водительские права.