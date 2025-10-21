Відео
Правила для рибалок — чи можна ловити рибу вночі у 2025 році

Правила для рибалок — чи можна ловити рибу вночі у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 11:30
Оновлено: 11:30
Нічна рибалка в Україні — чи можна виходити до водойми після заходу сонця у 2025
Чоловік рибалить після заходу сонця. Фото: Pexels

Повномасштабна війна вплинула не лише на людей, а й на природу. Багато водойм зараз заміновані або тимчасово окуповані, а правила для рибалок стали більш суворими.

Про те, чи можуть українці рибалити вночі у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи дозволена нічна риболовля в Україні у 2025 році

Деякі рибалки полюбляють ловити рибу вночі. Це може бути зручно, адже влітку вдень буває дуже спекотно. Крім того, деякі види риб клюють активніше саме після заходу сонця. Але рибалити вночі складніше: 

  • темно;
  • організм хоче відпочинку;
  • світло ліхтаря може відлякати рибу.

Проте сьогодні нічна риболовля заборонена через комендантську годину. Наприклад, у Києві вона починається о 00:00, і без спеціальної перепустки залишати дім заборонено. Відповідальність за порушення — від штрафу та громадських робіт до адміністративного арешту до 15 днів.

Які ще обмеження діють для рибалок у 2025 році

У деяких регіонах крім комендантської години діють додаткові обмеження. Наприклад, заборона на пересування малими плавзасобами. Тож перед виходом на водойму слід перевіряти повідомлення місцевої військової адміністрації. 

У Чернігівському рибоохоронному патрулі нагадали, що у 2025 році також діють правила любительської риболовлі:

  1. На одну людину дозволено не більше 7 гачків.
  2. Ловити рибу можна тільки вудками або спінінгами з приманкою.
  3. Добова норма вилову — 3 кг риби плюс одна особина понад мінімальний розмір.
Мінімально дозволені для вилову розміри риби. Фото: Скриншот
Мінімально дозволені для вилову розміри риби. Фото: Скриншот

Під час риболовлі також обов’язково потрібно мати засіб для вимірювання довжини риби, щоб контролювати її розміри та не порушувати правила. Це допомагає уникнути випадкового браконьєрства і дотримуватися мінімально допустимих розмірів для вилову.

Раніше ми писали, що для багатьох українців риболовля — не просто захоплення, а спосіб відпочити на природі. Проте не скрізь можна ловити рибу вільно: на деяких водоймах беруть оплату або діє повна заборона.

Також ми розповідали, що з 1 листопада 2025 року в Україні розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Щорічні обмеження допомагають зберегти водні запаси, адже у холодну пору риба стає менш активною та більш уразливою.

штраф комендантська година вилов риби риба риболовля
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
