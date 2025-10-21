Ночная рыбалка в Украине — можно ли выходить к водоему после захода солнца в 2025

Мужчина рыбачит после захода солнца. Фото: Pexels

Полномасштабная война повлияла не только на людей, но и на природу. Многие водоемы сейчас заминированы или временно оккупированы, а правила для рыбаков стали более строгими.

О том, могут ли украинцы рыбачить ночью в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Разрешена ли ночная рыбалка в Украине в 2025 году

Некоторые рыбаки любят ловить рыбу ночью. Это может быть удобно, ведь летом днем бывает очень жарко. Кроме того, некоторые виды рыб клюют активнее именно после захода солнца. Но рыбачить ночью сложнее:

темно;

организм хочет отдыха;

свет фонаря может отпугнуть рыбу.

Однако сегодня ночная рыбалка запрещена из-за комендантского часа. Например, в Киеве он начинается в 00:00, и без специального пропуска покидать дом запрещено. Ответственность за нарушение — от штрафа и общественных работ до административного ареста до 15 дней.

Какие еще ограничения действуют для рыбаков в 2025 году

В некоторых регионах кроме комендантского часа действуют дополнительные ограничения. Например, запрет на передвижение малыми плавсредствами. Поэтому перед выходом на водоем следует проверять сообщение местной военной администрации.

В Черниговском рыбоохранном патруле напомнили, что в 2025 году также действуют правила любительской рыбалки:

На одного человека разрешено не более 7 крючков. Ловить рыбу можно только удочками или спиннингами с приманкой. Суточная норма вылова — 3 кг рыбы плюс одна особь сверх минимального размера.

Минимально разрешенные для вылова размеры рыбы. Фото: Скриншот

Во время рыбалки также обязательно нужно иметь средство для измерения длины рыбы, чтобы контролировать ее размеры и не нарушать правила. Это помогает избежать случайного браконьерства и придерживаться минимально допустимых размеров для вылова.

Ранее мы писали, что для многих украинцев рыбалка — не просто увлечение, а способ отдохнуть на природе. Однако не везде можно ловить рыбу свободно: на некоторых водоемах берут оплату или действует полный запрет.

Также мы рассказывали, что с 1 ноября 2025 года в Украине начинается осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Ежегодные ограничения помогают сохранить водные запасы, ведь в холодное время рыба становится менее активной и более уязвимой.