Рыбалка в Украине — какой штраф можно получить за попытку продать свой улов в 2025 году

Люди рыбачат с берега.

Осенью дни становятся короче, а температура воздуха и воды снижается. Но даже поздняя осень остается хорошим временем для рыбалки. Однако украинцам не стоит забывать о правилах и ограничениях, которые действуют в течение всего года.

О том, какие ограничения действуют для рыбаков осенью и могут ли украинцы продавать свой улов в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие ограничения действуют для рыбаков осенью

Черниговский рыбоохранный патруль напоминает, что во время рыбалки нужно иметь при себе линейку или другой инструмент для измерения рыбы. Это поможет определить, соответствует ли улов минимально разрешенным размерам.

Если рыба меньше нормы — ее следует отпустить. В 2025 году минимальные размеры для самых распространенных видов следующие:

сиг — от 25 см;

сом — от 80 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

синец — от 22 см;

белька — от 30 см;

голавль, чехонь — от 24 см;

линь, форель ручьевая, рыбец — от 20 см;

плотва, тарань — от 18 см в днепровских водохранилищах

рак — от 11 см в днепровских водохранилищах, от 10 см — в других;

лещ и карп — от 35 см в днепровских водохранилищах, от 30 см — в других водоемах;

белый амур и толстолоб — от 60 см в днепровских водохранилищах, от 40 см — в других.

Для других видов рыбы (кроме тех, которые занесены в Красную книгу Украины) ограничения по размерам не установлены.

Любительская рыбалка разрешена любыми удочками или спиннингами — с живыми или искусственными приманками. На одного рыбака разрешено не более семи крючков, а суточная норма вылова — до 3 кг рыбы и один трофейный экземпляр, если он больше минимально разрешенного размера.

Можно ли продавать выловленную рыбу в 2025 году

Госэкоинспекция Юго-Западного округа отмечает, что в собственности предпринимателей, граждан или юридических лиц могут быть только те водные ресурсы, которые добыты законным путем или выращены в искусственных условиях. Это должно подтверждаться документами.

В 2025 году за попытку торговать выловленной рыбой на нарушителей могут составить протокол по статье 88-1 Кодекса Украины об админправонарушениях. Она предусматривает штраф — от 510 до 1700 гривен, также возможно изъятие незаконно добытой рыбы.

Украинцам напоминают, что даже если рыба выловлена согласно правилам любительского или спортивного рыболовства, ее можно использовать только для собственных нужд. Продажа такой рыбы — запрещена.

Ранее мы писали, что несмотря на популярность ночной рыбалки среди некоторых украинцев, военные действия изменили ситуацию. Часть водоемов заминирована или оккупирована, а правила для рыбаков стали более жесткими.

Также мы рассказывали, что с 1 ноября 2025 года в Украине вводится сезонный запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Такие ограничения вводят ежегодно. Это помогает сохранить популяцию рыбы в период холодов, когда она малоподвижна и уязвима.