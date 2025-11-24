Ціни на брухт міді в Україні — скільки дають за кольоровий метал у листопаді

Стара техніка. Фото: Pexels

Українці можуть продати брухт із великою вигодою, якщо зроблять ставку на прибутковий кольоровий метал. У 2025 році найбільш затребуваною залишається мідь — її приймають на повторне перероблювання в більшості пунктів прийому, а ціна за кілограм достойна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт міді в другій половині листопада.

Ціни на мідь в Україні

Попит на кольорові метали завжди високий, а з настанням зимового періоду ціни традиційно піднімаються. Саме тому українцям радять накопичувати металеві конструкції весною і літом, а продавати — восени і взимку.

Мідь здатна принести продавцям у середньому 320 грн/кг, однак кінцевий прибуток залежить від зовнішнього вигляду брухту, наявності домішок, а також, як не дивно, регіону збуту. Ми перевірили пропозиції на офіційних сайтах компаній та дізналися, скільки вони готові заплатити за кілограм металу:

Київська область — від 250 до 340 грн;

Запорізька область — від 331 до 384 грн;

Вінницька область — від 320 до 355 грн;

Львівська область — від 300 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 380 грн;

Одеська область — від 310 до 340 грн;

Сумська область — від 250 до 325 грн;

Харківська область — від 290 до 365 грн.

Вартість брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Що відбувається зі світовими цінами на брухт

Ринок брухту в жовтні-листопаді демонстрував різні тенденції — від помірного відновлення в Туреччині та США до спаду в Європейському Союзі. Китай переживав нестабільність через надлишок внутрішньої пропозиції, а також слабкий попит на сталь, тому ціни впали попри зростання вартості імпортної сировини.

"На ринку ЄС ціни на брухт відзначилися переважним спадом. Так, у Німеччині сировина марки E3 втратила в ціні за період 10 жовтня-14 листопада 8,9%. В Італії (E3) ціни зросли на 0,8% за місяць, але згодом знизилися на 4,8%", — констатували фахівці порталу GMK Center.

Американський ринок підтримувався стійким експортним попитом і сезонним дефіцитом брухту, тому ціни зміцніли. Однак в більшості регіонів суттєвого покращення до кінця 2025 року не очікується з огляду на традиційне зимове скорочення виробництва.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть знайти в домашніх умовах багато металевих конструкцій та здати на брухт. Зокрема дорого коштує мідь (кабелі, деталі транспорту) і латунь (сантехнічні вироби, крани, дверні ручки).

Також ми писали, що українці можуть вільно збирати гриби для власних потреб, але продаж врожаю вважається комерційною діяльністю. Для цього потрібен лісовий квиток із дозволеним обсягом збору.