Продажа лома в Украине — какой металл выгоднее всего сдать в январе 2026

Украинцы могут заработать дополнительные деньги, сдавая лом черных и цветных металлов. Некоторые конструкции гораздо выгоднее продавать, поскольку они содержат более дорогие компоненты. Возникает вопрос, на какие металлы стоит обратить внимание в январе 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом лучше продавать украинцам и сколько на нем удастся заработать.

Продажа меди в Украине

Этот цветной металл — стабильно востребованный. Спрос на медь остается высоким даже в периоды спада рыночной активности. В течение последних месяцев 2025 года стоимость одного килограмма лома находилась на уровне 330 грн в среднем.

Январь 2026 года не станет исключением и принесет украинцам хорошие доходы от продажи цветного металла. Более того, зимой цены всегда поднимаются, поэтому не исключено, что следующий месяц станет прибыльнее.

Сдать на повторную переработку можно кабели, провода, старые электроприборы, сломанную бытовую технику, трубы, компоненты транспортных средств, даже мебель и сантехнические изделия с содержанием меди. Этот металл используют во многих отраслях, что объясняет стабильно высокий спрос на лом.

Сдача латуни в 2026 году

Другой востребованный цветной металл — латунь. Средняя стоимость в Украине достигает 180 грн/кг, однако некоторые предприятия могут предложить больше, особенно если грамотно подготовить лом. Речь идет о таких факторах:

конструкции не должны быть грязными, содержать краску или ржавчину;

перед продажей весь объем необходимо отсортировать, избавившись от лишних деталей;

следует накопить большую партию лома, поскольку цена растет пропорционально объему.

Латунь можно найти в старой технике, сантехнических смесителях, деталях меблировки, посуде или транспортных средствах. Стоит помнить, что предложения пунктов приема металлов нередко зависят от региона, поэтому не помешает провести сравнение цен на нескольких предприятиях и выбрать наиболее выгодный вариант.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам советуют не выбрасывать старую автомобильную технику, а сдать на лом, поскольку она содержит большие объемы цветных металлов. Однако сперва надо снять неметаллические части и слить воду.

Также мы писали, когда самый выгодный период для продажи лома в Украине. Традиционно стоимость растет в холодное время года, а падает — летом. Поэтому накапливать металлы надо до зимы, дабы потом дороже сдать.