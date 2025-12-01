Видео
Видео

Денег за эти изделия не дадут — что запрещено сдавать на лом

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 18:15
Деньги из лома — какие металлические конструкции не берут пункты приема
Ржавые металлические изделия. Фото: Freepik

Украинцы могут заработать на сдаче лома, однако не все металлические предметы принимают пункты заготовки. Часть вещей там вообще не берут, поэтому накапливать их у себя дома нет смысла.

О том, какие изделия не принимают на лом и когда выгоднее продавать металл, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой металл не принимают на лом

Ломом считают детали или изделия, потерявшие свое первоначальное назначение, но содержащие черные или цветные металлы. Несмотря на это, существует перечень категорий предметов, которые запрещено принимать из-за опасности или других рисков. В список металлических изделий, которые украинцы не смогут сдать на лом, относятся:

  • закрытые герметичные резервуары;
  • токсичные материалы и конструкции;
  • металл с повышенным уровнем радиации;
  • имущество, принадлежащее другим владельцам;
  • боеприпасы и взрывоопасные предметы;
  • предметы исторической или культурной ценности;
  • батареи и радиаторы с неизвестным наполнением;
  • элементы железнодорожной инфраструктуры (например, рельсы);
  • надгробия, мемориальные плиты и другие предметы с кладбищ;
  • предметы коммунального хозяйства — люки, решетки и тому подобное.

Чтобы сдать на утилизацию автомобиль, нужно подтвердить право собственности на него. Зато бытовые предметы, такие как старая техника, посуда или фурнитура — обычно принимаются без проблем.

Когда выгоднее продавать металлический лом

Рыночная стоимость металла меняется в зависимости от сезона и экономической ситуации. Часто цены могут колебаться на 20-50%. По информации одного из украинских предприятий, специализирующегося на заготовке и переработке металла, летом обычно выгоднее накапливать сырье, а не продавать его.

Повышение стоимости чаще всего начинается в конце осени и продолжается до начала весны. Таким образом, зимой металл может существенно подорожать. Окончательный рост зависит от рыночных условий и курса валют. Специалисты советуют не спешить со сдачей, особенно цветных металлов, и дождаться очередного повышения цен.

Ранее мы писали, что украинцы могут найти немало лома дома и выгодно его сдать, но сумма зависит не только от типа металла или спроса, но и от конкретного региона. В некоторых областях предложения в пунктах приема более выгодные.

Также мы рассказывали, что старые плиты, стиральные и посудомоечные машины рано или поздно приходится менять. Часть людей просто выбрасывает технику, хотя выгоднее сдать ее на лом и получить дополнительные средства. Главное — правильно подготовить приборы перед сдачей.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
