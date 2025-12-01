Гроші з брухту — які металеві конструкції не беруть пункти прийому

Іржаві металеві вироби. Фото: Freepik

Українці можуть заробити на здачі брухту, однак не всі металеві предмети приймають пункти заготівлі. Частину речей там взагалі не беруть, тож накопичувати їх у себе вдома немає сенсу.

Про те, які вироби не приймають на брухт та коли вигідніше продавати мета, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Який метал не приймають на брухт

Брухтом вважають деталі або вироби, що втратили своє початкове призначення, але містять чорні чи кольорові метали. Попри це, існує перелік категорій предметів, які заборонено приймати через небезпеку або інші ризики. До списку металевих виробів, які українці не зможуть здати на брухт, відносяться:

закриті герметичні резервуари;

токсичні матеріали та конструкції;

метал із підвищеним рівнем радіації;

майно, що належить іншим власникам;

боєприпаси та вибухонебезпечні предмети;

предмети історичної або культурної цінності;

батареї та радіатори з невідомим наповненням;

елементи залізничної інфраструктури (наприклад, рейки);

надгробки, меморіальні плити та інші предмети з кладовищ;

предмети комунального господарства — люки, решітки тощо.

Щоб здати на утилізацію автомобіль, потрібно підтвердити право власності та нього. Натомість побутові предмети, такі як стара техніка, посуд чи фурнітура — зазвичай приймаються без проблем.

Коли вигідніше продавати металевий брухт

Ринкова вартість металу змінюється залежно від сезону та економічної ситуації. Часто ціни можуть коливатися на 20–50%. За інформацією одного з українських підприємств, що спеціалізується на заготівлі та переробці металу, влітку зазвичай вигідніше накопичувати сировину, а не продавати її.

Підвищення вартості найчастіше починається наприкінці осені й триває до початку весни. Отже, взимку метал може суттєво подорожчати. Остаточне зростання залежить від ринкових умов та курсу валют. Фахівці радять не поспішати зі здачею, особливо кольорових металів, і дочекатися чергового підвищення цін.

Раніше ми писали, що українці можуть знайти чимало брухту вдома й вигідно його здати, але сума залежить не лише від типу металу чи попиту, а й від конкретного регіону. У деяких областях пропозиції в пунктах прийому вигідніші.

Також ми розповідали, що старі плити, пральні та посудомийні машини рано чи пізно доводиться міняти. Частина людей просто викидає техніку, хоча вигідніше здати її на брухт і отримати додаткові кошти. Головне — правильно підготувати прилади перед здачею.