Україна
Выгодная продажа лома — какой металл принесет наибольший доход

Выгодная продажа лома — какой металл принесет наибольший доход

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 17:12
Дорогой цветной металл — какой лом выгоднее всего сдавать в 2026 году
Лом металлов. Фото: Unsplash

Многие украинцы, ища дополнительные источники заработка, останавливают выбор на продаже черного или цветного лома. Металлы способны принести неплохую прибыль, но сначала необходимо разобраться, на какие конструкции действует наибольший спрос в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом наиболее выгодно сдавать в 2026 году.

Читайте также:

Какой металл дорого стоит в Украине

Стабильно высокий спрос сохраняется на медь. Этот металл может похвастаться ценными физико-химическими свойствами, например, податливостью к повторной переработке, сохранением качеств под воздействием высоких температур и т.д.

Предприятия принимают лом по выгодным ценам, которые часто отличаются в зависимости от региона сбыта, сезона, состояния конструкций и других факторов.

Что интересно, зимой цветные и черные металлы стоят дороже, чем в теплое время года, поэтому продавцам советуют накапливать сырье летом, а сдавать — с наступлением поздней осени.

Сколько стоит медь в Украине

Средняя цена находится на уровне 360 грн/кг по состоянию на январь 2026 года. Мы промониторили сайты различных пунктов приема лома и узнали, за сколько они покупают медь. Ситуация по областям Украины такая:

  • Киевская область — от 300 до 360 грн;
  • Запорожская область — от 362 до 414 грн;
  • Винницкая область — от 320 до 380 грн;
  • Львовская область — от 350 до 365 грн;
  • Днепропетровская область — от 390 до 410 грн;
  • Одесская область — от 380 до 410 грн;
  • Сумская область — от 325 до 370 грн;
  • Харьковская область — от 390 до 405 грн.
Стоимость лома меди в Украине. Фото: скриншот

Возникает вопрос, где искать дорогой цветной металл и что можно продавать для повторной переработки. Источником сырья традиционно являются бытовые электроприборы и техника: старые телевизоры, холодильники, кондиционеры, кухонные устройства и тому подобное.

Предприятия принимают медные провода, детали транспортных средств, сантехнические изделия, мебель и дверную фурнитуру, монеты, даже музыкальные инструменты с содержанием этого цветного металла.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам грозит наказание за продажу или покупку определенных металлических конструкций. Запрещено заниматься реализацией взрывоопасных предметов, вещей коммунальной собственности и прочего.

Также мы писали, что украинцы могут монетизировать раритет — дорого продать старые жетоны метро. Немало объявлений опубликовали на специализированных порталах и онлайн-аукционах, где происходит реализация.

