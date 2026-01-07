Дорогой цветной металл — какой лом выгоднее всего сдавать в 2026 году

Выгодная продажа лома — какой металл принесет наибольший доход
Многие украинцы, ища дополнительные источники заработка, останавливают выбор на продаже черного или цветного лома. Металлы способны принести неплохую прибыль, но сначала необходимо разобраться, на какие конструкции действует наибольший спрос в Украине.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом наиболее выгодно сдавать в 2026 году.
Какой металл дорого стоит в Украине
Стабильно высокий спрос сохраняется на медь. Этот металл может похвастаться ценными физико-химическими свойствами, например, податливостью к повторной переработке, сохранением качеств под воздействием высоких температур и т.д.
Предприятия принимают лом по выгодным ценам, которые часто отличаются в зависимости от региона сбыта, сезона, состояния конструкций и других факторов.
Что интересно, зимой цветные и черные металлы стоят дороже, чем в теплое время года, поэтому продавцам советуют накапливать сырье летом, а сдавать — с наступлением поздней осени.
Сколько стоит медь в Украине
Средняя цена находится на уровне 360 грн/кг по состоянию на январь 2026 года. Мы промониторили сайты различных пунктов приема лома и узнали, за сколько они покупают медь. Ситуация по областям Украины такая:
- Киевская область — от 300 до 360 грн;
- Запорожская область — от 362 до 414 грн;
- Винницкая область — от 320 до 380 грн;
- Львовская область — от 350 до 365 грн;
- Днепропетровская область — от 390 до 410 грн;
- Одесская область — от 380 до 410 грн;
- Сумская область — от 325 до 370 грн;
- Харьковская область — от 390 до 405 грн.
Возникает вопрос, где искать дорогой цветной металл и что можно продавать для повторной переработки. Источником сырья традиционно являются бытовые электроприборы и техника: старые телевизоры, холодильники, кондиционеры, кухонные устройства и тому подобное.
Предприятия принимают медные провода, детали транспортных средств, сантехнические изделия, мебель и дверную фурнитуру, монеты, даже музыкальные инструменты с содержанием этого цветного металла.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцам грозит наказание за продажу или покупку определенных металлических конструкций. Запрещено заниматься реализацией взрывоопасных предметов, вещей коммунальной собственности и прочего.
Также мы писали, что украинцы могут монетизировать раритет — дорого продать старые жетоны метро. Немало объявлений опубликовали на специализированных порталах и онлайн-аукционах, где происходит реализация.
Читайте Новини.LIVE!