Цены на жетоны метро — сколько украинцы могут заработать на раритете

Многие украинцы занимаются коллекционированием. Кто-то собирает тематические карточки, кому-то интересно искать ценные монеты, а некоторые накапливают жетоны метро. Что интересно, старые изделия можно дорого продать и заработать дополнительные деньги на раритете.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько украинцы продают старые жетоны метро на OLX и других специализированных порталах.

Сколько стоят жетоны метро

Жетоны в киевском метро давно вывели из обращения, пассажиры расплачиваются за проезд банковскими картами или с помощью QR-кодов. Однако у кого-то могли сохраниться ранее приобретенные платежные средства. И хотя они превратились в обычный пластик, коллекционирование раритетных изделий в Украинке процветает.

Чем старее жетон, тем больше за него могут предложить. Мы проверили актуальные объявления о продаже этих изделий и выяснили, какой потенциальный заработок ждет владельцев. Например, пользователь OLX из Киева предложил купить:

юбилейный жетон Киевского метрополитена — за 50 грн;

жетоны для проезда в метро Харькова, Москвы и Санкт-Петербурга — по 30 грн;

жетон метро в Днепре — за 100 грн.

Объявление о продаже жетонов метро на OLX. Фото: скриншот

Другой продавец опубликовал лот с четырьмя жетонами метро: два из Киева, по одному из Харькова и Санкт-Петербурга. Цена за набор составила 399 грн. Похожие объявления присутствуют на онлайн-аукционе Violity, где стоимость старого жетона Харьковского метрополитена — 600 грн, Киевского (с поворотом надписи на 180 градусов) — 555 грн.

Объявления о продаже жетонов метро на Violity. Фото: скриншот

Что известно об украинских жетонах метро

Первые украинские жетоны метро появились в 1992 году. Они были металлическими и изготавливались на основе медных сплавов. Производством занимался завод порошковой металлургии в Броварах. Только в 1994 году в обращение выпустили пластиковые платежные средства.

Официальным цветом жетонов Киевского метрополитена считается зеленый. Периодически на реверсе вместо привычного каштанового листа размещали рекламу — логотипы банка "Аваль", компаний "Олби Украина", "Спектр Траст" и "Кийтраст".

Ответ на вопрос, почему у многих украинцев остались жетоны, связан с подорожанием проезда. Перед очередным повышением стоимости пассажиры их скупали, пытаясь сэкономить. Не все люди знали, что после перехода на новые тарифы старые жетоны становились недействительными.

Что еще нужно знать украинцам

