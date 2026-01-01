Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці можуть монетизувати раритет — які ціни на жетони метро

Українці можуть монетизувати раритет — які ціни на жетони метро

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 15:05
Ціни на жетони метро — скільки українці можуть заробити на раритеті
Старі жетони метро. Фото: скриншот/OLX

Чимало українців займаються колекціонуванням. Хтось збирає тематичні картки, комусь цікаво шукати цінні монети, а дехто накопичує жетони метро. Що цікаво, деякі старі вироби можна дорого продати і заробити додаткові гроші на раритеті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці продають старі жетони метро на OLX та інших спеціалізованих порталах.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштують жетони метро

Жетони в київському метро давно вивели з обігу, пасажири розплачуються за проїзд банківськими картами чи за допомогою QR-кодів. Однак у когось могли зберегтися раніше придбані платіжні засоби. І хоча вони перетворилися на звичайний пластик, колекціонування раритетних виробів в Українці процвітає.

Чим старіший жетон, тим більше за нього можуть запропонувати. Ми перевірили актуальні оголошення про продаж цих виробів і з’ясували, який потенційний заробіток чекає власників. Наприклад, користувач OLX з Києва запропонував купити:

  • ювілейний жетон Київського метрополітену — за 50 грн;
  • жетони для проїзду в метро Харкова, Москви і Санкт-Петербурга — по 30 грн;
  • жетон метро у Дніпрі — за 100 грн.
Українці можуть монетизувати раритет — які ціни на жетони метро - фото 1
Оголошення про продаж жетонів метро на OLX. Фото: скриншот

Інший продавець опублікував лот із чотирма жетонами метро: два з Києва, по одному з Харкова і Санкт-Петербурга. Ціна за набір становила 399 грн. Схожі оголошення присутні на онлайн-аукціоні Violity, де вартість старого жетона Харківського метрополітену — 600 грн, Київського (з поворотом напису на 180 градусів) — 555 грн.

Українці можуть монетизувати раритет — які ціни на жетони метро - фото 2
Оголошення про продаж жетонів метро на Violity. Фото: скриншот

Що відомо про українські жетони метро

Перші українські жетони метро з’явилися у 1992 році. Вони були металевими і виготовлялися на основі мідних сплавів. Виробництвом займався завод порошкової металургії у Броварах. Тільки у 1994 році в обіг випустили пластикові платіжні засоби.

Офіційним кольором жетонів Київського метрополітену вважається зелений. Періодично на реверсі замість звичного каштанового листа розміщували рекламу — логотипи банку "Аваль", компаній "Олбі Україна", "Спектр Траст" і "Кийтраст".

Відповідь на питання, чому в багатьох українців залишилися жетони, пов’язана з дорожчанням проїзду. Перед черговим підвищенням вартості пасажири їх скуповували, намагаючись зекономити. Не всі люди знали, що після переходу на нові тарифи старі жетони ставали недійсними.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні з’явилися срібні пам’ятні монети з маленьким діамантом 1,5 мм. Національний банк виготовив кілька тисяч металевих виробів під назвою "Дух Різдва" номіналом 10 грн.

Також ми писали, яких монет варто позбутися найближчим часом. В Україні вивели з обігу номінали 1, 2, 5 та 25 копійок, однак громадяни можуть обміняти їх в уповноважених банківських установах.

метро ціни продаж раритет колекціонер
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації