Ціни на жетони метро — скільки українці можуть заробити на раритеті

Старі жетони метро.

Чимало українців займаються колекціонуванням. Хтось збирає тематичні картки, комусь цікаво шукати цінні монети, а дехто накопичує жетони метро. Що цікаво, деякі старі вироби можна дорого продати і заробити додаткові гроші на раритеті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці продають старі жетони метро на OLX та інших спеціалізованих порталах.

Скільки коштують жетони метро

Жетони в київському метро давно вивели з обігу, пасажири розплачуються за проїзд банківськими картами чи за допомогою QR-кодів. Однак у когось могли зберегтися раніше придбані платіжні засоби. І хоча вони перетворилися на звичайний пластик, колекціонування раритетних виробів в Українці процвітає.

Чим старіший жетон, тим більше за нього можуть запропонувати. Ми перевірили актуальні оголошення про продаж цих виробів і з’ясували, який потенційний заробіток чекає власників. Наприклад, користувач OLX з Києва запропонував купити:

ювілейний жетон Київського метрополітену — за 50 грн;

жетони для проїзду в метро Харкова, Москви і Санкт-Петербурга — по 30 грн;

жетон метро у Дніпрі — за 100 грн.

Оголошення про продаж жетонів метро на OLX. Фото: скриншот

Інший продавець опублікував лот із чотирма жетонами метро: два з Києва, по одному з Харкова і Санкт-Петербурга. Ціна за набір становила 399 грн. Схожі оголошення присутні на онлайн-аукціоні Violity, де вартість старого жетона Харківського метрополітену — 600 грн, Київського (з поворотом напису на 180 градусів) — 555 грн.

Оголошення про продаж жетонів метро на Violity. Фото: скриншот

Що відомо про українські жетони метро

Перші українські жетони метро з’явилися у 1992 році. Вони були металевими і виготовлялися на основі мідних сплавів. Виробництвом займався завод порошкової металургії у Броварах. Тільки у 1994 році в обіг випустили пластикові платіжні засоби.

Офіційним кольором жетонів Київського метрополітену вважається зелений. Періодично на реверсі замість звичного каштанового листа розміщували рекламу — логотипи банку "Аваль", компаній "Олбі Україна", "Спектр Траст" і "Кийтраст".

Відповідь на питання, чому в багатьох українців залишилися жетони, пов’язана з дорожчанням проїзду. Перед черговим підвищенням вартості пасажири їх скуповували, намагаючись зекономити. Не всі люди знали, що після переходу на нові тарифи старі жетони ставали недійсними.

