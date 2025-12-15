Цих монет варто позбутися вже у січні — які копійки краще продати чи обміняти

Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк регулярно випускає в обіг нові українські монети, натомість вилучає старі металеві гроші. Наші громадяни можуть обміняти копійки, які більше не приймають у готівкових розрахунках, або продати рідкісні екземпляри нумізматам і заробити додатковий капітал.

Монети, вилучені з обігу

Регулятор організував поступове вилучення з ужитку монет застарілих номіналів. Вони були зручним засобом розрахунку за товари/послуги, але з часом втратили свою купівельну спроможність і стали непотрібними. Плюс на довгий період експлуатації гроші зносилися, що трохи ускладнило їх використання.

Як результат — станом на грудень 2025 року НБУ вивів з обігу:

1 копійку;

2 копійки;

5 копійок;

25 копійок.

А номінал 10 копійок лише почав цей шлях до забуття. Національний банк оголосив про припинення карбування і поповнення ними готівкового обігу з 1 жовтня поточного року. Українці можуть позбутися непотрібних металевих грошей, здійснивши безплатний обмін в одному з уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк чи ПУМБ).

Які монети можна вигідно продати

Від старих копійок користі мало, окрім того, що їх можна вигідно продати колекціонерам. Звісно, більшість виробів коштують не дорожче власного номіналу, однак існують штампи, за які нумізмати готові заплатити шалені суми. Не завадить перевірити свій гаманець у пошуках цінних різновидів, як от:

1 копійка 1992 року (1.11АЕ) — від 4 000 до 14 000 грн;

2 копійки 1992 року (1ГА) — від 17 000 до 30 000 грн;

5 копійок 1992 року (1.1ААк) — від 4 000 до 10 000 грн;

10 копійок 1992 року (4ВАм) — від 14 000 до 20 000 грн;

25 копійок 1992 року (5.1ДАг) — від 5 000 до 7 000 грн.

Щоб точно визначити штамп монети, необхідно звернутися до нумізмата чи дізнатися характерні особливості різновиду і перевірити наявність ознак. Продати гроші можна на онлайн-аукціонах, зокрема Violity, або спеціалізованих майданчиках з оголошеннями (OLX).

