Старі монети України — скільки коштує номінал 1 гривня та які штампи дорогі

Українцям варто перевірити, чи не володіють вони старими монетами, за якими полюють нумізмати. Деякі металеві вироби коштують великих грошей, тому не завадить дізнатися, які копійки слід зберегти як інвестиційний актив.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети номіналом 1 гривня дорого коштують.

1 гривня 1995 року

Це обігові вироби, хоча тираж свого часу був невеликим — близько 52 000 екземплярів, згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки". Колекціонери цікавляться деякими різновидами, проте більшість копійок часто зустрічаються в ужитку і коштують мало.

Серед цінних штампів такі:

1БАг, гладкий гурт — від 7 000 до 9 000 грн;

2ААг, гладкий гурт — від 2 800 до 5 600 грн;

2АА1.1, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три крапки на гурті — від 11 000 до 16 000 грн.

"Дорого продати можна рідкісні гривні, у яких на аверсі вказана дата 1995, а на гурті — 1992, 1994 або 1996. Це були пробні екземпляри, їх тираж невідомий", — уточнили фахівці порталу.

Номінал 1 гривня 1995 року. Фото: Монети-ягідки

1 гривня 1996 року

Також обігова монета з розповсюдженими штампами 1АБ1, 1АБ2 та 1АБ3. Вони відрізняються лише шрифтом на гурті, зате коштують майже однаково. За такі вироби дадуть від 30 до 80 грн максимум, отже зберігати їх немає сенсу.

Відомо про існування таких цінних різновидів номіналу 1996 року карбування:

1АБг, гладкий гурт — від 6 000 до 8 000 грн;

1АБ1.1(1995), на гурті 1995 — від 6 000 до 8 000 грн.

Перший штамп характеризується відсутністю написів і насічок на гурті (повністю гладкий), а другий має карбування 1995, хоча на аверсі вказано правильний рік — 1996. Такі гривні на онлайн-аукціонах продавали кілька разів, а ціну встановлювали виходячи з розуміння, що монети пробні.

