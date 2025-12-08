Старые монеты Украины — сколько стоит номинал 1 гривна и какие штампы дорогие

Монета номиналом 1 гривна. Фото: кадр из видео

Украинцам стоит проверить, не владеют ли они старыми монетами, за которыми охотятся нумизматы. Некоторые металлические изделия стоят больших денег, поэтому не помешает узнать, какие копейки следует сохранить как инвестиционный актив.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом 1 гривна дорого стоят.

1 гривна 1995 года

Это оборотные изделия, хотя тираж в свое время был небольшим — около 52 000 экземпляров, согласно информации на специализированном портале "Монеты-ягодки". Коллекционеры интересуются некоторыми разновидностями, но большинство копеек часто встречаются в обиходе и стоят мало.

Среди ценных штампов такие:

1БАг, гладкий гурт — от 7 000 до 9 000 грн;

2ААг, гладкий гурт — от 2 800 до 5 600 грн;

2АА1.1, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три точки на гурте — от 11 000 до 16 000 грн.

"Дорого продать можно редкие гривны, у которых на аверсе указана дата 1995, а на гурте — 1992, 1994 или 1996. Это были пробные экземпляры, их тираж неизвестен", — уточнили специалисты портала.

Номинал 1 гривна 1995 года. Фото: Монеты-ягодки

1 гривна 1996 года

Тоже оборотная монета с распространенными штампами 1АБ1, 1АБ2 и 1АБ3. Они отличаются только шрифтом на гурте, зато стоят почти одинаково. За такие изделия дадут от 30 до 80 грн максимум, так что хранить их нет смысла.

Известно о существовании таких ценных разновидностей номинала 1996 года чеканки:

1АБг, гладкий гурт — от 6 000 до 8 000 грн;

1АБ1.1(1995), на гурте 1995 — от 6 000 до 8 000 грн.

Первый штамп характеризуется отсутствием надписей и насечек на гурте (полностью гладкий), а второй имеет чеканку 1995, хотя на аверсе указан правильный год — 1996. Такие гривны на онлайн-аукционах продавали несколько раз, а цену устанавливали исходя из понимания, что монеты пробные.

