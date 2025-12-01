Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 19:20
В Украине с 1 декабря в обращении появились новые монеты — что на них изображено
Украинские монеты разного номинала. Фото: Pexels

Национальный банк Украины представил новую серию оборотных памятных монет, посвященных единству и территориальной целостности государства. Презентация стала поводом для публичной дискуссии "Единая и неделимая".

О том, чему будут посвящены новые монеты, какой у них будет номинал и какой вид они будут иметь, рассказали на сайте Национального банка Украины.

Реклама
Читайте также:

Чему будут посвящены новые монеты

По словам Андрея Пышного, главный месседж новой серии — "Мы сильные. Мы вместе". Так НБУ подчеркивает неизменность принципа территориальной целостности Украины. Он также сообщил, что в течение двух лет Нацбанк планирует выпустить монеты, посвященные всем областям страны. Общий тираж серии составит 54 млн монет.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что монета — это не только платежное средство, но и символ национальной памяти и культурного кода, как украинская песня или вышивка. По его мнению, серия монет удачно подчеркивает то, что объединяет украинцев, особенно в день, когда страна отмечает 34 года с исторического референдума.

Премьер Юлия Свириденко добавила, что презентация в этот день является символической. В 1991 году украинцы подтвердили государственный суверенитет, а сегодня его защищают Силы обороны.

Что будет изображено на первых монетах серии

С 1 декабря 2025 года в обращение введены первые три монеты, посвященные регионам, которые первыми пострадали от российской агрессии:

  1. "Мы сильные. Мы вместе. Донецкая область".
  2. "Мы сильные. Мы вместе. Луганская область".
  3. "Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым".
Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид - фото 1
Новые украинские монеты. Фото: Скриншот/НБУ

Монеты номиналом 10 гривен изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. На аверсе — дизайн, повторяющий оборотную монету 10 гривен образца 2018 года, на котором находится:

  • номинал;
  • год выпуска;
  • Государственный герб в рамке с древним орнаментом.

На реверсе — стилизованная карта Украины с обозначением административных границ и выделенным регионом, которому посвящена монета.

Ранее мы писали, что некоторые украинские монеты могут стоить немалые деньги для коллекционеров. Они ищут редкие экземпляры и готовы платить тысячи гривен за ценные изделия.

Также мы рассказывали, что у украинцев еще есть несколько дней, чтобы сдать монеты разных номиналов в банк в рамках ежегодной благотворительной акции #PowerCoins от Нацбанка и UAnimals, которая помогает животным, пострадавшим от войны.

НБУ деньги монеты банк копейки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации