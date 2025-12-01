В Украине с 1 декабря в обращении появились новые монеты — что на них изображено

Украинские монеты разного номинала. Фото: Pexels

Национальный банк Украины представил новую серию оборотных памятных монет, посвященных единству и территориальной целостности государства. Презентация стала поводом для публичной дискуссии "Единая и неделимая".

О том, чему будут посвящены новые монеты, какой у них будет номинал и какой вид они будут иметь, рассказали на сайте Национального банка Украины.

Чему будут посвящены новые монеты

По словам Андрея Пышного, главный месседж новой серии — "Мы сильные. Мы вместе". Так НБУ подчеркивает неизменность принципа территориальной целостности Украины. Он также сообщил, что в течение двух лет Нацбанк планирует выпустить монеты, посвященные всем областям страны. Общий тираж серии составит 54 млн монет.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что монета — это не только платежное средство, но и символ национальной памяти и культурного кода, как украинская песня или вышивка. По его мнению, серия монет удачно подчеркивает то, что объединяет украинцев, особенно в день, когда страна отмечает 34 года с исторического референдума.

Премьер Юлия Свириденко добавила, что презентация в этот день является символической. В 1991 году украинцы подтвердили государственный суверенитет, а сегодня его защищают Силы обороны.

Что будет изображено на первых монетах серии

С 1 декабря 2025 года в обращение введены первые три монеты, посвященные регионам, которые первыми пострадали от российской агрессии:

"Мы сильные. Мы вместе. Донецкая область". "Мы сильные. Мы вместе. Луганская область". "Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым".

Новые украинские монеты. Фото: Скриншот/НБУ

Монеты номиналом 10 гривен изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. На аверсе — дизайн, повторяющий оборотную монету 10 гривен образца 2018 года, на котором находится:

номинал;

год выпуска;

Государственный герб в рамке с древним орнаментом.

На реверсе — стилизованная карта Украины с обозначением административных границ и выделенным регионом, которому посвящена монета.

