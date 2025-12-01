В Украине с 1 декабря в обращении появились новые монеты — что на них изображено

Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид
Национальный банк Украины представил новую серию оборотных памятных монет, посвященных единству и территориальной целостности государства. Презентация стала поводом для публичной дискуссии "Единая и неделимая".
О том, чему будут посвящены новые монеты, какой у них будет номинал и какой вид они будут иметь, рассказали на сайте Национального банка Украины.
Чему будут посвящены новые монеты
По словам Андрея Пышного, главный месседж новой серии — "Мы сильные. Мы вместе". Так НБУ подчеркивает неизменность принципа территориальной целостности Украины. Он также сообщил, что в течение двух лет Нацбанк планирует выпустить монеты, посвященные всем областям страны. Общий тираж серии составит 54 млн монет.
Руслан Стефанчук подчеркнул, что монета — это не только платежное средство, но и символ национальной памяти и культурного кода, как украинская песня или вышивка. По его мнению, серия монет удачно подчеркивает то, что объединяет украинцев, особенно в день, когда страна отмечает 34 года с исторического референдума.
Премьер Юлия Свириденко добавила, что презентация в этот день является символической. В 1991 году украинцы подтвердили государственный суверенитет, а сегодня его защищают Силы обороны.
Что будет изображено на первых монетах серии
С 1 декабря 2025 года в обращение введены первые три монеты, посвященные регионам, которые первыми пострадали от российской агрессии:
- "Мы сильные. Мы вместе. Донецкая область".
- "Мы сильные. Мы вместе. Луганская область".
- "Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым".
Монеты номиналом 10 гривен изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. На аверсе — дизайн, повторяющий оборотную монету 10 гривен образца 2018 года, на котором находится:
- номинал;
- год выпуска;
- Государственный герб в рамке с древним орнаментом.
На реверсе — стилизованная карта Украины с обозначением административных границ и выделенным регионом, которому посвящена монета.
Ранее мы писали, что некоторые украинские монеты могут стоить немалые деньги для коллекционеров. Они ищут редкие экземпляры и готовы платить тысячи гривен за ценные изделия.
Также мы рассказывали, что у украинцев еще есть несколько дней, чтобы сдать монеты разных номиналов в банк в рамках ежегодной благотворительной акции #PowerCoins от Нацбанка и UAnimals, которая помогает животным, пострадавшим от войны.
