В Польше появится новая оборотная монета с 20 ноября (фото)

Дата публикации 19 ноября 2025 13:06
обновлено: 12:11
В Польше выпустят новую оборотную монету — какой номинал и чем она особенная (фото)
Стопки монет. Фото: Pexels

В Польше появится новая оборотная монета номиналом 5 злотых. Однако это будет не обычное денежное средство — оно войдет в серию "Откройте Польшу" (Odkryj Polskę), запущенную в далеком 2014 году.

Об этом рассказали в Национальном банке Польши.

Читайте также:

Что известно о новой монете в Польше

Монеты выпустят в широкое употребление в эту пятницу — 20 ноября. Они будут полностью платежеспособными, соответствуя заявленному номиналу. Однако кое-чем отличаются от обычных металлических денег.

Во-первых, в обращение выпустят именно памятные монеты, однако, несмотря на свой коллекционный характер, изделия будут иметь статус законного платежного средства на территории Польши. Ими смогут расплачиваться за товары и услуги без ограничений.

Во-вторых, монета войдет в серию "Откройте Польшу", цель которой — популяризировать местное национальное наследие и знакомить людей с интересными объектами. На номинале 5 злотых изобразили ратушу в Бжезе (Опольское воеводство) — здание эпохи Возрождения, возведенное в период 1569-1577 годов. Оно поражает архитектурными элементами и служит сейчас местом заседаний городского совета.

Нова польська монета
Новая монета Польши номиналом 5 злотых. Фото: НБП

"Возрожденное здание сохранилось до наших дней практически в неизменном виде, став выдающимся примером восприятия архитектуры итальянского Возрождения в Центральной Европе", — говорится на сайте НБП.

Что интересно, характерной особенностью нумизматического изделия является отсутствие обозначения номинала. То есть ни на одной стороне монеты нет цифры 5 и названия национальной валюты. На аверсе разместили элементы традиционного дизайна Национального банка Польши.

Где можно найти новые монеты

Известно, что тираж составит 1 млн экземпляров. Некоторые магазины уже начали предварительно продавать памятные изделия по цене от 7 до 10 злотых, хотя их официально не выпустили в обращение. Сперва новые монеты появляться в местных банках, где люди смогут их приобрести.

В отличие от коллекционной нумизматики, которую изготавливают небольшими партиями и в основном из драгоценных металлов, этот тираж будет большим и предназначенным для ежедневного использования.

Ранее в серии "Откройте Польшу" уже выходили монеты с изображениями известных достопримечательностей, например, Королевского замка в Варшаве и Костела Святой Троицы в Тыкоцине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам будут выплачивать 1 000 грн по программе "Зимняя поддержка". Однако деньги могут получить люди, которые фактически проживают в Украине. То есть в Польше помощь не предусмотрена.

Также мы писали, что украинцы могут продать некоторые монеты номиналом 1 копейка и заработать немалые суммы. В частности изделие 1992 года чеканки стоит от 4 000 до 11 000 грн в среднем, но только штамп 1.11АЕ.

