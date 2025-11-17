Продажа старых монет — сколько можно заработать на номинале 1 копейка в 2025

Украинские монеты. Фото: кадр из видео

Многие украинцы зарабатывают на старых монетах, продавая ценные экземпляры нумизматам. Конечно, не все оборотные копейки могут принести хороший доход, поэтому не помешает научиться различать штампы монет разных номиналов.

Сколько денег можно заработать на номинале 1 копейка.

1 копейка 1992 года

Это оборотные монеты, выпущенные в большом количестве. Однако некоторые разновидности стоят тысячи гривен. Например, средняя цена штампа 1.11АЕ составляет 4 000-11 000 грн, согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки".

Отличают копейку по двум характерным особенностям:

округлой верхушке правого верхнего листа;

крупным ягодам.

"На аукционах разновидность 1.11АЕ продают нечасто, поэтому цена может доходить до 10 000-12 000 грн. Недавно на Виолите за копейку 1992 года заплатили 12,5 тыс. грн", — констатировали специалисты портала.

1 копейка 1992 года, штамп 1.11АЕ. Фото: Монеты-ягодки

Кстати, существует еще один ценный штамп 1.35АА с маленькими ягодами и ступенчатой верхушкой правого верхнего листа. За такую копейку нумизматы могут заплатить от 11 000 грн.

1 копейка 1994 года

Другая старая, но дорогая разновидность характерна для тиража 1994 года. Это монеты из банковского набора, отчеканенного специально для НБУ. В обращении штамп 1БВ не найти, однако экземпляры иногда попадаются на онлайн-аукционах.

"Копейка 1994 года чеканилась из нержавеющей стали. Нумизматы утверждают, что в банковских наборах встречалась только разновидность 1БВ", — уточнили на портале "Монеты-ягодки".

Стоимость изделия колеблется в зависимости от спроса и внешнего вида. Поскольку тираж был небольшой, цена немного выросла ввиду редкости копейки. Однажды ее продали за 7 557 грн.

В то же время на просторах интернета встречаются так называемые "хулиганки", или копии. Их чеканили для заработка на нумизматах с использованием различных материалов: латуни, меди, серебра, алюминия. Стоимость на аукционах достигает 3 000-8 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, из-за усиления атак РФ украинцы начали активнее снимать наличные — их объем вырос до 890,1 млрд грн. Больше всего в обращении банкнот по 500 грн и монет по 1 грн, а меньше всего — по 50 и 10 грн соответственно.

Также мы писали, что НБУ выпустил памятную монету "Год коня" тиражом 80 тысяч штук, посвященную Огненному Коню 2026 года. Дизайн символизирует силу, свободу и удачу, в частности для украинских защитников.