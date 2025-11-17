Продаж старих монет — скільки можна заробити на номіналі 1 копійка у 2025

Українські монети. Фото: кадр із відео

Чимало українців заробляють на старих монетах, продаючи цінні екземпляри нумізматам. Звісно, не всі обігові копійки можуть принести хороший дохід, тому не завадить навчитися розрізняти штампи монет різних номіналів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей можна заробити на номіналі 1 копійка.

1 копійка 1992 року

Це обігові монети, випущені у великій кількості. Однак деякі різновиди коштують тисячі гривень. Наприклад, середня ціна штампу 1.11АЕ становить 4 000-11 000 грн, згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Відрізняють копійку за двома характерними особливостями:

округлою верхівкою правого верхнього листа;

великими ягодами.

"На аукціонах різновид 1.11АЕ продають нечасто, через це ціна може доходити до 10 000-12 000 грн. Нещодавно на Віоліті за копійку 1992 року заплатили 12,5 тис. грн", — констатували фахівці порталу.

1 копійка 1992 року, штамп 1.11АЕ. Фото: Монети-ягідки

До речі, існує ще один цінний штамп 1.35АА з маленькими ягодами і ступінчастою верхівкою правого верхнього листа. За таку копійку нумізмати можуть заплатити від 11 000 грн.

1 копійка 1994 року

Інший старий, але дорогий різновид характерний для тиражу 1994 року. Це монети з банківського набору, викарбуваного спеціально для НБУ. В обігу штамп 1БВ не знайти, однак екземпляри інколи трапляються на онлайн-аукціонах.

"Копійка 1994 року карбувалась з неіржавіючої сталі. Нумізмати стверджують, що в банківських наборах зустрічався лише різновид 1БВ", — уточнили на порталі "Монети-ягідки".

Вартість виробу коливається залежно від попиту і зовнішнього вигляду. Оскільки тираж був невеликий, ціна трохи виросла з огляду на рідкість копійки. Одного разу її продали за 7 557 грн.

Водночас на теренах інтернету зустрічаються так звані "хуліганки", або копії. Їх карбували для заробітку на нумізматах із використанням різних матеріалів: латуні, міді, срібла, алюмінію. Вартість на аукціонах досягає 3 000-8 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через посилення атак РФ українці почали активніше знімати готівку — її обсяг зріс до 890,1 млрд грн. Найбільше в обігу банкнот по 500 грн і монет по 1 грн, а найменше — по 50 і 10 грн відповідно.

Також ми писали, що НБУ випустив пам’ятну монету "Рік коня" тиражем 80 тисяч штук, присвячену Вогняному Коню 2026 року. Дизайн символізує силу, свободу та удачу, зокрема для українських захисників.