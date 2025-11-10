Монети номіналом 10 копійок — які штампи можна дорого продати і як їх знайти

Монети України різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Щоб дорого продати українські копійки, необхідно знайти цінні різновиди, що зацікавлять нумізматів. Визначити рідкісні монети досить легко, знаючи їх характерні особливості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які штампи номіналу 10 копійок дорого заплатять колекціонери.

10 копійок, штамп 2БАм

Рекомендуємо звернути увагу на тиражі, випущені в 1994 році. Це обігові монети, які карбували різними типами штемпелів, унаслідок чого з’явилося багато різновидів. Один із дорогих — 2БАм, середня вартість якого коливається у діапазоні 3 000-4 000 грн, згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Відрізнити штамп від інших допоможуть такі характерні ознаки дизайну:

четверте зерно третього колоса розімкнене;

четверте зерно четвертого колоса торкається листа;

у гроні №2 нижня ягода маленька.

Якщо копійка не містить подряпин, то ціна може вирости до 6 000 грн. А виріб зі слідами користування, швидше за все, куплять дешевше.

10 копійок 1994 року, штамп 2БАм. Фото: Монети-ягідки

10 копійок, штамп 2ГБк

Ще один цінний різновид, випущений у 1994 році на Луганському верстатобудівному заводі. Середня вартість сягає 2 000-2 600 грн, однак сума може збільшитися за умови ідеального стану монети. Характерною особливістю штампу є короткий тонкий хвостик у гроні №3. Серед інших ознак виділяють:

розімкнене четверте зерно третього колоса;

гурт із крупною насічкою;

четверте зерно четвертого колоса, яке торкається листа;

хвостик у гроні №7, що не торкається ягоди.

За інформацією на спеціалізованому порталі, різновид легко сплутати з дешевим штампом 2Гак, який має довгий тонкий хвостик у гроні №3.

10 копійок 1994 року, штамп 2ГБк. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, Національний банк випустив нову пам’ятну монету під назвою "Рік коня" для серії "Східний календар" тиражом 80 000 екземплярів. Адже за китайською астрологією 2026 рік — це знак Вогняного Коня.

Також ми писали, які нетипові монети українці можуть дорого продати. За номінал 25 копійок 2004 року дадуть понад 1 700 грн, за 2 копійки 2000 року — більше 1000 грн на онлайн-аукціоні Violity.