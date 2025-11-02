Монети номіналом 5 копійок — які штампи дорого коштують і чим відрізняються

Монети номіналом 5 копійок. Фото: кадр із відео

Українські монети можна дорого продати колекціонерам у 2025 році, якщо пропонувати рідкісні штампи. Зокрема за номінал 5 копійок вийде отримати до 10 000 грн і поповнити сімейний бюджет. Головне — правильно визначити різновид.

5 копійок, штамп 1.1ААк

Тиражі 1992 року випуску були в обігу, тому дорого продати їх не вдасться. Однак якщо знайти рідкісний штамп 1.1ААк, можна збагатитися на 4 000-10 000 грн у середньому. Згідно з даними на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки", характерними ознаками різновиду є:

потовщення у верхній частині середнього зуба тризуба;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт із крупною насічкою.

Зазначається, що на монетному дворі допустили помилку під час карбування номіналу, через яку невелика кількість копійок отримала крупну насічку замість дрібної. Якось на онлайн-аукціоні Violity штамп продали за 10 000 грн.

5 копійок 1992 року, штамп 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

5 копійок, штамп 2БАм

Ще один цінний металевий виріб — 5 копійок 1992 року випуску, різновид 2БАм. Його середня вартість коливається між 2 500 та 7 000 грн. Відмінними ознаками є такі характеристики дизайну:

гострий і вузький середній зуб тризуба;

одиниця дати без хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт з дрібною насічкою.

Штамп 2БАм кардинально відрізняється від інших екземплярів, оскільки отримав вузький середній зуб тризуба на аверсі, що зовсім не характерно для українських монет. Карбували номінал на Луганському верстатобудівному заводі. Інколи в обігу зустрічаються копійки з браком — поворотом однієї сторони відносно іншої.

5 копійок 1992 року, штамп 2БАм. Фото: Монети-ягідки

