Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології У США випустять пам'ятну монету зі Стівом Джобсом — фото дизайну

У США випустять пам'ятну монету зі Стівом Джобсом — фото дизайну

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:41
Оновлено: 10:54
Стів Джобс з'явиться на пам'ятній монеті США — дизайн і дата випуску
Засновник компанії Apple, Стів Джобс. Фото: Reuters

Стів Джобс з'явиться на пам'ятній монеті номіналом 1 долар від Монетного двору США. Дизайн уже представили: продаж на сайті розпочнуть за 13,25 долара, а отримати монету можна буде у 2026 році.

Про це пише The Verge.

Реклама
Читайте також:

Як увічнили засновника Apple

Монета зображує молодого Джобса, який сидить навхрест на тлі каліфорнійських пагорбів — і, звісно, у водолазці. На реверсі розміщено напис "Make something wonderful" — цитату 2007 року, яку спадкоємці Джобса часто використовують як рамку його світогляду та спадщини.

Памятная монета с изображением Стива Джобса
Пам'ятна монета із зображенням Стіва Джобса. Фото: US Mint/Instagram

Випуск входить до багаторічної програми вшанування американських інновацій, що стартувала у 2018 році: кожен штат може номінувати власний символ для увічнення. Каліфорнія запропонувала кандидатуру Джобса ще в лютому; тоді губернатор Гевін Ньюсом сказав, що він втілює унікальний бренд інновацій, на якому тримається Каліфорнія.

Нагадаємо, Apple представила нове покоління MacBook Pro 14" та iPad Pro, оснащені чипом M5. Основний акцент зроблено на проривних можливостях у сфері штучного інтелекту.

Також ми писали, що за інформацією з надійних джерел, Apple вдалося суттєво знизити собівартість однієї з ключових деталей майбутнього розкладного iPhone. Це відкриває шлях до більш доступної стартової ціни, ніж прогнозували аналітики.

США Apple Стів Джобс монети технології
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації