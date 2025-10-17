Стів Джобс з'явиться на пам'ятній монеті США — дизайн і дата випуску

Засновник компанії Apple, Стів Джобс. Фото: Reuters

Стів Джобс з'явиться на пам'ятній монеті номіналом 1 долар від Монетного двору США. Дизайн уже представили: продаж на сайті розпочнуть за 13,25 долара, а отримати монету можна буде у 2026 році.

Про це пише The Verge.

Як увічнили засновника Apple

Монета зображує молодого Джобса, який сидить навхрест на тлі каліфорнійських пагорбів — і, звісно, у водолазці. На реверсі розміщено напис "Make something wonderful" — цитату 2007 року, яку спадкоємці Джобса часто використовують як рамку його світогляду та спадщини.

Пам'ятна монета із зображенням Стіва Джобса. Фото: US Mint/Instagram

Випуск входить до багаторічної програми вшанування американських інновацій, що стартувала у 2018 році: кожен штат може номінувати власний символ для увічнення. Каліфорнія запропонувала кандидатуру Джобса ще в лютому; тоді губернатор Гевін Ньюсом сказав, що він втілює унікальний бренд інновацій, на якому тримається Каліфорнія.

