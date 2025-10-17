Стив Джобс появится на памятной монете США — дизайн и дата выпуска

Основатель компании Apple, Стив Джобс. Фото: Reuters

Стив Джобс появится на памятной монете номиналом 1 доллар от Монетного двора США. Дизайн уже представили: продажа на сайте начнется за 13,25 доллара, а получить монету можно будет в 2026 году.

Об этом пишет The Verge.

Реклама

Читайте также:

Как увековечили основателя Apple

Монета изображает молодого Джобса, который сидит накрест на фоне калифорнийских холмов — и, конечно, в водолазке. На реверсе размещена надпись "Make something wonderful" — цитата 2007 года, которую наследники Джобса часто используют как рамку его мировоззрения и наследия.

Памятная монета с изображением Стива Джобса. Фото: US Mint/Instagram

Выпуск входит в многолетнюю программу чествования американских инноваций, которая стартовала в 2018 году: каждый штат может номинировать собственный символ для увековечения. Калифорния предложила кандидатуру Джобса еще в феврале; тогда губернатор Гэвин Ньюсом сказал, что он воплощает уникальный бренд инноваций, на котором держится Калифорния.

Напомним, Apple представила новое поколение MacBook Pro 14" и iPad Pro, оснащенные чипом M5. Основной акцент сделан на прорывных возможностях в сфере искусственного интеллекта.

Также мы писали, что по информации из надежных источников, Apple удалось существенно снизить себестоимость одной из ключевых деталей будущего раскладного iPhone. Это открывает путь к более доступной стартовой цене, чем прогнозировали аналитики.