Apple удешевила раскладной iPhone благодаря новым шарнирам — какая новая цена

Концепт складного iPhone Fold. Фото: MacRumors

Apple, по данным надежных источников, смогла снизить себестоимость ключевой детали раскладного iPhone. Это открывает возможность сделать стартовую цену смартфона ниже, чем ожидал рынок.

Об этом пишет инсайдер Минг-Чи Куо.

Реклама

Читайте также:

Как Apple удалось удешевить iPhone Fold

Инсайдер Минг-Чи Куо сообщает, что средняя цена шарнира после выхода устройства в массовое производство может упасть примерно до 70-80 долларов вместо ранее прогнозируемых 100-120 долларов. Для Apple это означает пространство либо для снижения розничной цены, либо для улучшения маржи — в зависимости от стратегии запуска.

Производство шарниров возьмет на себя совместное предприятие Foxconn и Shin Zu Shing (SZS). По оценкам источников, они обеспечат около 65% заказов, тогда как Amphenol получит примерно 35%. Такая структура дает Apple более плотный контроль над качеством ключевого узла — именно от шарнира зависит надежность и долговечность "раскладушки".

По слухам, первый складной iPhone планируют представить в 2026 году. Ему приписывают 7,8-дюймовый внутренний дисплей и 5,5-дюймовый внешний — это соответствует форм-фактору, где компактный экран используется в сложенном состоянии, а основной — в разложенном.

Напомним, некоторые владельцы iPhone 17 Pro Max жалуются на снижение громкости при прослушивании музыки и появление посторонних звуков в динамиках. Проблема не является массовой — случаи единичные, однако они привлекают внимание, ведь речь идет о флагманском устройстве с премиальной ценой.

Также мы писали, что стоимость деталей iPhone 17 Pro Max составляет примерно 408 долларов из общей розничной цены 1 199 долларов. При этом эта разница не является чистой прибылью компании: в нее входят расходы на разработку, тестирование, логистику, маркетинг и послепродажную поддержку.