Apple здешевила розкладний iPhone завдяки новим шарнірам — яка нова ціна

Концепт складаного iPhone Fold. Фото: MacRumors

Apple, за даними надійних джерел, змогла знизити собівартість ключової деталі розкладного iPhone. Це відкриває можливість зробити стартову ціну смартфона нижчою, ніж очікував ринок.

Про це пише інсайдер Мінг-Чі Куо.

Як Apple вдалося здешевити iPhone Fold

Інсайдер Мінг-Чі Куо повідомляє, що середня ціна шарніра після виходу пристрою в масове виробництво може впасти приблизно до 70-80 доларів замість раніше прогнозованих 100-120 доларів. Для Apple це означає простір або для зниження роздрібної ціни, або для покращення маржі — залежно від стратегії запуску.

Виробництво шарнірів візьме на себе спільне підприємство Foxconn та Shin Zu Shing (SZS). За оцінками джерел, вони забезпечать близько 65% замовлень, тоді як Amphenol отримає приблизно 35%. Така структура дає Apple щільніший контроль над якістю ключового вузла — саме від шарніра залежить надійність та довговічність "розкладачки".

За чутками, перший складаний iPhone планують представити у 2026 році. Йому приписують 7,8-дюймовий внутрішній дисплей і 5,5-дюймовий зовнішній — це відповідає формфактору, де компактний екран використовується у складеному стані, а основний — у розкладеному.

Нагадаємо, деякі власники iPhone 17 Pro Max скаржаться на зниження гучності під час прослуховування музики та появу сторонніх звуків у динаміках. Проблема не є масовою — випадки поодинокі, однак вони привертають увагу, адже йдеться про флагманський пристрій із преміальною ціною.

Також ми писали, що вартість деталей iPhone 17 Pro Max становить приблизно 408 доларів із загальної роздрібної ціни 1 199 доларів. Водночас ця різниця не є чистим прибутком компанії: у неї входять витрати на розробку, тестування, логістику, маркетинг і післяпродажну підтримку.