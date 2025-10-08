Відео
Україна
Чому не варто купувати iPhone 17 цього року — головна причина

Чому не варто купувати iPhone 17 цього року — головна причина

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:41
iPhone Fold — чому краще дочекатися складаного iPhone, ніж купувати iPhone 17
Концепт складаного iPhone Fold. Фото: 9to5Mac

Нову лінійку iPhone 17 уже представлено, але справжній аргумент не оновлюватися цього року — модель, яка дебютує наступної осені: iPhone Fold. Це не черговий приріст характеристик, а зовсім інший формат, який поєднає можливості iPhone та iPad mini в одному пристрої.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Що запропонує iPhone Fold фанатам Apple

Щороку Apple оновлює iPhone: поліпшуються камери, дисплеї, автономність, іноді змінюється дизайн. Кожен реліз знову ставить питання: чи варто оновлюватися саме зараз?

Цього разу у компанії є переконлива пропозиція — серія iPhone 17 та надтонкий iPhone Air. Якщо потрібна найбільша батарея в історії iPhone — це iPhone 17 Pro Max. Для загальних покращень камер, нового чипа та інших оновлень підійдуть iPhone 17 Pro або iPhone 17. А якщо хочеться ультратонкого, "майже футуристичного" корпусу — варто дивитися у бік iPhone Air. І все ж очікування ще одного року — теж опція.

Головна причина відкласти покупку цього разу — не потенційні фішки iPhone 18 Pro чи наступного iPhone Air. Йдеться про цілком нову модель, яка змінює формат користування: iPhone Fold.

Після багаторічних чуток перший складаний iPhone, за планами, має з'явитися наступної осені. Очікується 7,8-дюймовий внутрішній дисплей — трохи менший за iPad mini — і 5,5-дюймовий зовнішній екран, близький за розміром до знятого з виробництва iPhone mini. Нові багатозадачні можливості, які працюватимуть на iOS 27, доповнить "книжкове" складання без видимої складки. Камерний блок, за повідомленнями, включатиме дві тильні камери, одну фронтальну у складеному стані та ще одну у розкладеному.

Ідея проста: у кишені завжди доступні і "звичайний" iPhone, і "майже iPad mini" — у межах одного пристрою. Водночас iPhone Fold навряд чи стане масовим через очікувану ціну близько 2000 доларів. Проте для тих, хто готовий витратитися, це може бути найсуттєвіша еволюція iPhone за весь час: не просто ефектний дизайн чи чергове оновлення специфікацій, а формат "два в одному".

Якщо вам потрібен "просто iPhone", актуальна лінійка iPhone 17 пропонує багато. Якщо ж ви націлені на гібридний досвід у стилі iPhone/iPad, найкращою стратегією буде дочекатися наступного року і побачити, що запропонує iPhone Fold.

Нагадаємо, після кожного великого оновлення iOS користувачі традиційно ставлять запитання: чи не сповільнюється iPhone після інсталяції нової версії системи? Єдиної правильної відповіді немає, адже все залежить від конкретної моделі, стану акумулятора та того, як давно пристрій оновлювався.

Також ми писали, що iPhone 17 Pro отримав одну з найменш помітних, але технічно важливих інновацій — парову камеру охолодження. Ця система відведення тепла раніше застосовувалася переважно в ігрових смартфонах і допомагає краще контролювати температуру під час високих навантажень, як-от запис відео у 4K чи тривале знімання у форматі ProRAW.

Apple телефони смартфон iPhone 17 функції iPhone Fold
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
