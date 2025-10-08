Видео
IT

Армия
Главная Технологии Почему не стоит покупать iPhone 17 в этом году — главная причина

Почему не стоит покупать iPhone 17 в этом году — главная причина

Дата публикации 8 октября 2025 11:41
iPhone Fold — почему лучше дождаться складного iPhone, чем покупать iPhone 17
Концепт складного iPhone Fold. Фото: 9to5Mac

Новая линейка iPhone 17 уже представлена, но настоящий аргумент не обновляться в этом году — модель, которая дебютирует следующей осенью: iPhone Fold. Это не очередной прирост характеристик, а совсем другой формат, который объединит возможности iPhone и iPad mini в одном устройстве.

Об этом пишет 9to5Mac.

Что предложит iPhone Fold фанатам Apple

Каждый год Apple обновляет iPhone: улучшаются камеры, дисплеи, автономность, иногда меняется дизайн. Каждый релиз снова ставит вопрос: стоит ли обновляться именно сейчас?

На этот раз у компании есть убедительное предложение — серия iPhone 17 и сверхтонкий iPhone Air. Если нужна самая большая батарея в истории iPhone — это iPhone 17 Pro Max. Для общих улучшений камер, нового чипа и других обновлений подойдут iPhone 17 Pro или iPhone 17. А если хочется ультратонкого, "почти футуристического" корпуса — стоит смотреть в сторону iPhone Air. И все же ожидание еще одного года — тоже опция.

Главная причина отложить покупку в этот раз — не потенциальные фишки iPhone 18 Pro или следующего iPhone Air. Речь идет о совершенно новой модели, которая меняет формат пользования: iPhone Fold.

После многолетних слухов первый складной iPhone, по планам, должен появиться следующей осенью. Ожидается 7,8-дюймовый внутренний дисплей — чуть меньше iPad mini — и 5,5-дюймовый внешний экран, близкий по размеру к снятому с производства iPhone mini. Новые многозадачные возможности, которые будут работать на iOS 27, дополнит "книжная" сборка без видимой складки. Камерный блок, по сообщениям, будет включать две тыльные камеры, одну фронтальную в сложенном состоянии и еще одну в разложенном.

Идея проста: в кармане всегда доступны и "обычный" iPhone, и "почти iPad mini" — в рамках одного устройства. В то же время iPhone Fold вряд ли станет массовым из-за ожидаемой цены около 2000 долларов. Однако для тех, кто готов потратиться, это может быть самая существенная эволюция iPhone за все время: не просто эффектный дизайн или очередное обновление спецификаций, а формат "два в одном".

Если вам нужен "просто iPhone", актуальная линейка iPhone 17 предлагает многое. Если же вы нацелены на гибридный опыт в стиле iPhone/iPad, лучшей стратегией будет дождаться следующего года и увидеть, что предложит iPhone Fold.

Напомним, после каждого крупного обновления iOS пользователи традиционно задают вопрос: не замедляется ли iPhone после инсталляции новой версии системы? Единого правильного ответа нет, ведь все зависит от конкретной модели, состояния аккумулятора и того, как давно устройство обновлялось.

Также мы писали, что iPhone 17 Pro получил одну из наименее заметных, но технически важных инноваций — паровую камеру охлаждения. Эта система отвода тепла ранее применялась преимущественно в игровых смартфонах и помогает лучше контролировать температуру во время высоких нагрузок, таких как запись видео в 4K или длительная съемка в формате ProRAW.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
