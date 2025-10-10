iPhone 17 Pro Max має проблеми зі звуком — користувачі скаржаться на шуми

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max на підставці. Фото: кадр з відео/YouTube

Частина власників iPhone 17 Pro Max повідомляє про тихіший звук і сторонні шуми під час відтворення аудіо. Йдеться про поодинокі випадки.

Про це пише CNET.

На що саме скаржаться користувачі iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro і 17 Pro Max отримали новий алюмінієвий моноблок, однак саме на моделі 17 Pro Max деякі користувачі фіксують проблеми зі звуком, особливо коли смартфон заряджається. На сторінці підтримки Apple, на MacRumors та на форумах Reddit з'явилися скарги на зниження загальної гучності та на появу небажаних шумів.

Журналіст CNET Джеффрі Мізрахі зазначає, що на його iPhone 17 Pro Max звук здається "хрипкуватішим", ніж на попередньому iPhone 16 Pro Max: під час перегляду кліпу голоси спотворювалися. Окрім тихішого, "хрусткого" звучання, він почув статичний шум із динаміка, коли гучність встановлено на нуль і телефон під'єднаний до дротового заряджання USB-C. За повідомленнями на форумах, цей ефект не спостерігається без заряджання або під час бездротового заряджання MagSafe, хоча окремі користувачі Reddit чули подібні звуки незалежно від того, чи під'єднано кабель.

