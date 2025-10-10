Відео
Україна
Власники iPhone 17 скаржаться на нову несправність — що не так

Власники iPhone 17 скаржаться на нову несправність — що не так

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 14:24
iPhone 17 Pro Max має проблеми зі звуком — користувачі скаржаться на шуми
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max на підставці. Фото: кадр з відео/YouTube

Частина власників iPhone 17 Pro Max повідомляє про тихіший звук і сторонні шуми під час відтворення аудіо. Йдеться про поодинокі випадки.

Про це пише CNET.

Читайте також:

На що саме скаржаться користувачі iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro і 17 Pro Max отримали новий алюмінієвий моноблок, однак саме на моделі 17 Pro Max деякі користувачі фіксують проблеми зі звуком, особливо коли смартфон заряджається. На сторінці підтримки Apple, на MacRumors та на форумах Reddit з'явилися скарги на зниження загальної гучності та на появу небажаних шумів.

Журналіст CNET Джеффрі Мізрахі зазначає, що на його iPhone 17 Pro Max звук здається "хрипкуватішим", ніж на попередньому iPhone 16 Pro Max: під час перегляду кліпу голоси спотворювалися. Окрім тихішого, "хрусткого" звучання, він почув статичний шум із динаміка, коли гучність встановлено на нуль і телефон під'єднаний до дротового заряджання USB-C. За повідомленнями на форумах, цей ефект не спостерігається без заряджання або під час бездротового заряджання MagSafe, хоча окремі користувачі Reddit чули подібні звуки незалежно від того, чи під'єднано кабель.

Нагадаємо, iOS 26 внесла багато помітних нововведень, проте найкорисніші з них не впадають у вічі — це оптимізації, що допомагають заощаджувати заряд без шкоди для швидкодії. Деякі користувачі після оновлення помітили, що їхній iPhone 16 Pro став швидше розряджатися, але вбудовані інструменти керування енергоспоживанням дозволили стабілізувати ситуацію.

Також ми писали, що серед найцікавіших нових функцій iOS 26 — посилений захист приватності в Safari. Оновлена система протидії відстеженню блокує не лише сторонні файли cookie, а й збір "цифрових відбитків", за якими сайти можуть ідентифікувати користувача.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
