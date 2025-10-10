iPhone 17 Pro Max имеет проблемы со звуком — пользователи жалуются на шумы

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max на подставке. Фото: кадр из видео/YouTube

Часть владельцев iPhone 17 Pro Max сообщает о более тихом звуке и посторонних шумах во время воспроизведения аудио. Речь идет о единичных случаях.

Об этом пишет CNET.

На что именно жалуются пользователи iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получили новый алюминиевый моноблок, однако именно на 17 Pro Max некоторые пользователи фиксируют проблемы со звуком, особенно когда смартфон заряжается. На странице поддержки Apple, на MacRumors и на форумах Reddit появились жалобы на снижение общей громкости и появление нежелательных шумов.

Журналист CNET Джеффри Мизрахи отмечает, что на его iPhone 17 Pro Max звук кажется "более хрипловатым", чем на предыдущем iPhone 16 Pro Max: во время просмотра клипа голоса искажались. Кроме более тихого, "хрустящего" звучания, он услышал статический шум из динамика, когда громкость установлена на ноль и телефон подключен к проводной USB-C зарядке. По сообщениям на форумах, этот эффект не воспроизводится без зарядки или с беспроводной зарядкой MagSafe, хотя отдельные пользователи Reddit слышали подобные звуки независимо от того, подключен ли кабель.

