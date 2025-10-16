Apple представила устройства на новом чипе M5 — MacBook Pro и iPad Pro

Ноутбук Apple MacBook Pro на чипе M5. Фото: Apple

Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro и iPad Pro на чипе M5. Компания делает акцент на "огромном скачке" производительности ИИ благодаря новому Neural Engine и обновленной вычислительной платформе.

Об этом говорится на сайте Apple.

Реклама

Читайте также:

Что именно обновили и какие заявленные приросты производительности

MacBook Pro 14" (M5)

Apple представила новое поколение MacBook Pro с чипсетом Apple M5. Пока что доступна только 14-дюймовая модель: 16-дюймовый MacBook Pro традиционно получает только версии Pro/Max, которые пока еще не готовы.

MacBook Pro на чипе M5. Фото: Apple

MacBook Pro на чипе M5. Фото: Apple

MacBook Pro на чипе M5. Фото: Apple 1 3





Ключевые изменения касаются аппаратной платформы: процессор имеет 10 ядер CPU (4 производительных + 6 энергоэффективных) и 10 ядер GPU, а также 16-ядерный Neural Engine. В Купертино заявляют, что в задачах искусственного интеллекта M5 в шесть раз быстрее M1 и в 3,5 раза — M4. В профессиональных графических приложениях и в играх прирост относительно M4 составляет 60%, а по CPU — 20%.

Пропускная способность памяти выросла со 120 до 153 ГБ/с. Добавилась конфигурация с хранилищем на 4 ТБ. Остальные характеристики — дизайн, дисплей, автономность и модули связи — существенно не изменились.

В США базовая версия MacBook Pro 14" (2025) стоит 1599 долларов. Доступны два цвета: Silver (серебристый) и Space Black (черный).

iPad Pro (M5)

Apple также официально анонсировала новый iPad Pro на базе чипа Apple M5. Основной акцент сделан на NPU-модуле: компания заявляет о колоссальном приросте в задачах ИИ — до 3,5 раза по сравнению с M4.

iPad Pro на чипе M5. Фото: Apple

iPad Pro на чипе M5. Фото: Apple

iPad Pro на чипе M5. Фото: Apple 1 / 3





Стандартная производительность также выросла: по измерениям Apple, новый iPad Pro обеспечивает до 1,5 раза быстрее 3D-рендеринг с трассировкой лучей, чем предыдущее поколение iPad Pro, а производительность рендеринга до 6,7 раза выше, чем у модели на M1.

Произошел переход на собственные модули связи: для Wi-Fi и Bluetooth используется Apple N1 с поддержкой Bluetooth 6 и Wi-Fi 7, а версии с мобильным интернетом оснащены фирменным модемом Apple C1X, уже знакомым по iPhone Air.

Улучшена и подсистема памяти: пропускная способность теперь составляет 150 ГБ/с (на 30% больше, чем у предшественника), скорость чтения и записи выросла в два раза. Модели на 256 и 512 ГБ получили 12 ГБ ОЗУ против 8 ГБ у предыдущего iPad Pro.

Остальные параметры без изменений: дисплеи на 11 и 13 дюймов, до 10 часов работы от батареи, два цвета — серый и серебристый. Цены остались теми же — от 999 долларов.

Напомним, по данным инсайдеров, Apple удалось уменьшить себестоимость основного компонента своего будущего раскладного iPhone. Это может дать компании возможность установить более низкую стартовую цену, чем прогнозировали аналитики, и сделать первый складной смартфон бренда более доступным для широкой аудитории.

Также мы писали, что после выхода iOS 26.0.1 с рядом технических исправлений пользователи ожидают более масштабное обновление — iOS 26.1. Операционная система уже проходит этап бета-тестирования, так что официальный релиз может состояться в ближайшее время.