Apple может провести октябрьскую презентацию в 2025 году - что представят

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук на сентябрьской презентации в Apple Park. Фото: кадр из видео/YouTube

После сентябрьской презентации iPhone Apple, по слухам, готовит еще одну порцию анонсов до конца года. Вероятным окном может стать октябрь — именно тогда компания традиционно показывает обновления для iPad и Mac.

Об этом пишет MacRumors.

Будет ли октябрьское мероприятие Apple в 2025 году

В последние годы Apple варьирует формат осенних объявлений. События происходили в октябре 2021 года и 2023 года, тогда как в 2022 году и 2024 году компания ограничилась пресс-релизами и короткими роликами. В 2021 году во время события 18 октября показали 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M1 Pro/M1 Max, AirPods 3 и новые цвета HomePod mini. В 2022 году 18 октября через пресс-релизы представили iPad Pro на M2, iPad 10-го поколения и Apple TV 4K третьего поколения. Событие 30 октября 2023 года принесло MacBook Pro 14/16 с M3/M3 Pro/M3 Max и iMac на M3. А между 28 и 30 октября 2024 года пресс-релизами объявили MacBook Pro 14/16 с M4-серией, iMac на M4 и Mac mini с M4/M4 Pro.

Что ожидать по слухам и прогнозам

Учитывая предыдущие циклы, октябрь 2025 года логично выглядит для новых аппаратных новинок. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в этом году должны выйти iPad Pro на чипе M5. Если эти планы неизменны, шансы на октябрьскую презентацию растут, ведь базовые M1-M4 компания традиционно раскрывала именно на событиях. Также ожидается обновление Vision Pro с чипом M5.

Ближайшие MacBook Pro с M5, M5 Pro и M5 Max, по сообщениям, переходят в массовое производство, но их анонс могут отложить до начала 2026 года. В то же время ряд устройств имеет уместный вид для октябрьского формата в конце 2025 года или в начале 2026 года.

iPad Pro, кроме чипа M5, упоминают с двумя фронтальными камерами — для фото и видеозвонков как в портретной, так и в ландшафтной ориентациях.

Vision Pro может обновиться на более быстрый M4 или M5, получить новый ремешок для повышенного комфорта и потенциальное исполнение в цвете Space Black.

MacBook Pro на базе M5, по нескольким источникам, вероятнее всего появятся только в начале 2026 года. Другие "маки" с M5 — например iMac или Mac mini — при таком графике также могут подвинуться. Есть предположение, что следующий анонс MacBook Pro возможен в январе, а более существенные изменения — вроде OLED-экрана с сенсорным слоем и более тонкого корпуса — ожидаются уже в поколении после M5.

Отдельно в слухах фигурирует более доступный MacBook на базе A18 Pro или A19 Pro с ориентиром на конец 2025 года-начало 2026 года.

Напомним, серия iPhone 17 получила ряд заметных обновлений — изменился дизайн камер, усовершенствовались дисплеи и появились другие современные функции. В то же время многие из этих решений пользователи Android-смартфонов видели уже раньше, поэтому для части аудитории новинки Apple не стали революционными.

Также мы писали, что в Apple Store обнаружили царапины на демонстрационных образцах iPhone 17, в основном на заднем стекле и вокруг модуля камер. После проверки компания установила причину проблемы и уже работает над решением, чтобы избежать появления новых дефектов на витринных устройствах.